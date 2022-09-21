Об этом 24 канала рассказал философ и публицист Вахтанг Кебуладзе. Он также выразил надежду, что из-за кровавых уроков сегодняшнего дня, человечество наконец-то это поймет.

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По его словам, не стоит сравнивать разные формы зла – немецкий нацизм, это абсолютное зло. Немцев пришлось очень долго лечить от него, хотя ростки остались, и это очень показательно сегодня.

"Ведь представители неонацистской партии в Бундестаге решили поехать в Россию, новые нацисты Германии - союзники России. Просто это разные формы одного и того же зла, это было нужно давно осознать", - отмечает публицист.

Нам рано думать, что будет тогда, когда Россия распадется. Нам нужно победить этого монстра здесь и сейчас. Крайне важно, чтобы весь цивилизованный мир увидел всю глубину этого зла,

– отмечает Вахтанг Кебуладзе.

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