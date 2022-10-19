Як зазначають у Генштабі, на Півдні окупанти прагнуть приховати пересування своєї техніки, а також військ. Це вони роблять не просто так, адже успішний контрнаступ буквально не залишає шансів як на відступ, так і на спокійне зберігання зброї та боєкомплекту на складах.

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Вороги блокують роботу операторів

Щоб мінімізувати ризики, російські військові блокують роботу операторів мобільного зв'язку. Також вони позбавили доступу до інтернету. Усе це відбувається у районах Таврійська та Нової Каховки, що на Херсонщині.

На думку ворогів, лише таким чином вдасться приховати рух свого війська та машин. І почасти вони праві, адже передати інформацію нашим військовим стане складніше. Але оскільки цими даними вже володіють у Генштабі, то відомості таки просочилися.

Зауважимо, що на Південнобузькому напрямку російські загарбники прагнуть покращити своє логістичне забезпечення. Це питання особливо гостро стоїть на тлі регулярних вибухів на складах з боєкомплектом.

Також вороги завдали артилерійських ударів по понад 20 населених пунктах, розташованих уздовж лінії зіткнення на цьому напрямку. Відомо, що від ударів постраждала найбільше інфраструктура Вищетарасівки, що на Дніпропетровщині.

Окупанти зазнають втрат

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, упродовж минулої доби українська авіація завдала 24 удари по ворогові. Уже підтверджені влучання по 16 районах скупчення зброї та техніки, а також опорному пункту російських загарбників.

Крім того, захисникам України вдалося поцілити у 8 позицій зенітних ракетних комплексів. Також підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет і ворожий Су-25.

Ефективно свою роботу виконали воїни ракетних військ і артилерії. Вони уразили:

4 пункти управління;

5 районів скупчення окупантів, зброї та техніки;

2 об'єкти ППО;

1 об'єкт артилерії;

2 склади боєприпасів;

станцію РЕБ;

інші військові цілі окупантів.

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