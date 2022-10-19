Как отмечают в Генштабе, на Юге оккупанты стремятся скрыть передвижение своей техники и армии. Это они делают не просто так. Ведь успешное контрнаступление буквально не оставляет шансов на отступление и на спокойное хранение оружия и боекомплектов на складах.
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Враги блокируют работу операторов
Чтобы свести к минимуму риски, российские военные блокируют работу операторов мобильной связи. Также они лишили доступа к интернет. Все это происходит в районах Таврической и Новой Каховки Херсонской области.
По мнению врагов, только таким образом удастся скрыть движение войск и машин. И отчасти они правы, ведь передать информацию нашим военным станет сложнее. Но поскольку этими данными уже владеют в Генштабе, то сведения все-таки просочились.
Заметим, что в Южнобужском направлении российские захватчики стремятся улучшить свое логистическое обеспечение. Этот вопрос особенно остро стоит на фоне регулярных взрывов на складах с боекомплектом.
Также враги нанесли артиллерийские удары по более чем 20 населенным пунктам, расположенным вдоль линии столкновения на этом направлении. Известно, что от ударов пострадала больше всего инфраструктура Вышетарасовки в Днепропетровской области.
Оккупанты несут потери
Как отмечают в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 24 удара по врагу. Подтверждены попадания по 16 районам скопления оружия и техники, а также опорному пункту российских захватчиков.
Кроме того, защитникам Украины удалось попасть в 8 позиций зенитных ракетных комплексов. Также подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и вражеский Су-25.
Эффективно свою работу проделали воины ракетных войск и артиллерии. Они поразили:
- 4 пункта управления;
- 5 районов скопления живой силы, оружия и техники;
- 2 объекта ПВО;
- 1 объект артиллерии;
- 2 склада боеприпасов;
- станцию РЭБ;
- другие военные цели оккупантов.
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