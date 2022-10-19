Як зазначив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, минулої доби спостерігали активність ворога. Окупанти спробували наступати, але змогли лиш зазнати втрат від ЗСУ.

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Наші військові продовжують нищити ворога

Зафіксували спроби російських бійців іти вперед поблизу населених пунктів:

Огірцеве у Чугуївському районі;

Дворічна у Куп'янському.

За словами глави ОВА, українські захисники відкрили по окупантах вогонь. Тож ворогові не залишилося нічого, крім відступу. Ба більше, загарбники під час спроб відійти зазнали втрат.

Ворог готується на Луганщині

Напередодні глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію в області. Він зазначив, що ворог стягнув туди велику кількість як мобілізованих, так і техніки. Але це аж ніяк не завадило українським артилеристам демонструвати чудові результати та досягати успіхів.

Водночас слід розуміти, що окупанти страшенно побоюються просування ЗСУ. Тож вони вже підірвали кілька мостів, щоб ускладнити рух захисників України та мінімізувати ризики для себе.

І якщо ми не можемо йти вперед, то ніхто не заважає нам бити по складах і командних пунктах росіян. Цим і займаються артилеристи у Луганській області, підкреслив Гайдай.

Водночас він звернувся до мешканців уже звільнених населених пунктів. Глава ОВА наголосив на тому, що перебувати у них надзвичайно небезпечно. Тож він закликав не поспішати з поверненням у свої оселі, адже підступний ворог активно обстрілює деокуповані території.

ЗСУ наближаються до Херсона

Також гарними новинами поділилася керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що українські військові не так уже й далеко перебувають від Херсона. Водночас додала, що у захисників нашої держави ще багато роботи зі звільнення міста від окупантів.

Водночас Гуменюк нагадала про ризики ракетних ударів як з акваторії Чорного моря, так і з інших точок. За її словами, окупанти використовуватимуть снаряди для атаки об'єктів критичної інфраструктури. А це означає, що розслаблятися зарано. Слід відразу ж перебиратися до укриття, коли лунає повітряна тривога. І сидіти там слід доти, поки не буде відбою.

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