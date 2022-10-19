Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, за прошедшие сутки наблюдали активность врага. Оккупанты попытались наступать, но смогли лишь понести потери от ВСУ.

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Наши военные продолжают уничтожать врага

Зафиксировали попытки российских бойцов идти вперед вблизи населенных пунктов:

Огурцово в Чугуевском районе;

Двухлетняя в Купянском.

По словам главы ОВА, украинские защитники открыли по оккупантам огонь. Так что врагу не осталось ничего, кроме отступления. Более того, захватчики при попытках отойти понесли потери.

Враг готовится в Луганской области

Накануне глава Луганской ОВ Сергей Гайдай рассказал о ситуации в области. Он отметил, что враг стянул туда большое количество как мобилизованных, так и техники. Но это никак не помешало украинским артиллеристам демонстрировать отличные результаты и добиваться успехов.

В то же время следует понимать, что оккупанты ужасно опасаются продвижения ВСУ. Они уже взорвали несколько мостов, чтобы усложнить движение защитников Украины и минимизировать риски для себя.

И если мы не можем идти вперед, никто не мешает нам бить по составам и командным пунктам россиян. Этим и занимаются артиллеристы в Луганской области, подчеркнул Гайдай.

В то же время он обратился к жителям уже освобожденных населенных пунктов. Глава ОВА отметил, что находиться в них чрезвычайно опасно. Он призвал не спешить с возвращением в свои дома, ведь коварный враг активно обстреливает деоккупированные территории.

ВСУ приближаются к Херсону

Также хорошими новостями поделилась руководительница объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что украинские военные не так уж далеко находятся от Херсона. В то же время добавила, что у защитников нашего государства еще много работы по освобождению города от оккупантов.

В то же время Гуменюк напомнила о рисках ракетных ударов как с акватории Черного моря, так и других точек. По ее словам, оккупанты будут использовать снаряды для атаки объектов критической инфраструктуры. А это значит, что расслабляться рано. Следует сразу же перебираться к укрытию, когда раздается воздушная тревога. И сидеть там следует, пока не будет отбоя.

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