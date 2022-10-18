Своим мнением относительно атак по энергетической инфраструктуре Украины поделился журналист 24 канала Алексей Печий. Кроме того, он рассказал, кто может утащить из-под носа кремлевского диктатора немощные, но достижения на фронте.

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Россия продолжает атаку на украинскую энергетическую инфраструктуру и, по словам президента Зеленского, уже повредила треть украинских объектов энергетики. Соответственно, есть риск веерных отключений. Так что всем нам нужно экономить электричество, чтобы минимизировать нагрузку на сеть. Впрочем, такие отчаянные атаки Кремля имеют и свою обратную сторону:

во-первых, это не влияет на ход войны на поле боя,

во-вторых, это подталкивает наших западных партнеров к увеличению поставок систем ПВО,

в третьих, приводит к еще большей изоляции России, ведь о переговорах с террористами уже даже не говорят.

А на Западе принимают решение о признании России государством-спонсором терроризма. Вместе с тем, активно помогающий Кремлю Иран также оказался под значительным ударом Запада, который обещает наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с режимом в Тегеране. Также Беларусь еще больше зажимают, ведь Всемирный банк сегодня объявил о дефолте страны. Параллельно с этими процессами, в самой России боевики все больше набирают популярность, пытаясь затмить Путина – речь идет, в первую очередь, о предводителе боевиков Вагнера Пригожине.

Поэтому подробнее о последствиях атак по энергетике Украины и о ситуации на поле боя, дальше с вами и поговорим.

Треть электростанций Украины уже разрушены

Начну, конечно, с очередной серии атак россиян иранскими дронам-камикадзе по энергосистеме Украины. По данным президента Зеленского, начиная с 10 октября российские оккупанты разрушили 30% электростанций Украины, что создает критическую ситуацию.

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Интересно, что после этого заявления Зеленского даже в Турции наконец-то признали, что шансов на прямые переговоры украинского президента и российского диктатора уже фактически нет. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин, ранее уверявший, что Анкара пытается устроить переговоры Путина и западных лидеров, сегодня заявил, что никаких предпосылок для встречи Зеленского и Путина в Турции пока нет. Но приглашение к такому формату встречи со стороны Анкары остается в силе.

Ну а дальше Калин объяснил, почему такая встреча просто невозможна. После решения об аннексии восточных и южных территорий Украины Путин приветствует встречу, но украинская сторона справедливо говорит, что не будет встречаться до окончания аннексии. Калин заявил, что, цитирую: "двери дипломатии должны быть открыты, но решение должно быть в пределах территориальной целостности Украины". Можно констатировать, что уже даже Турция не слишком верит в переговоры, которые могли бы принести мир.

И тут Зеленский сделал еще одно заявление о том, как заставить Кремль начать думать о мире. По его словам, на поле боя россияне терпят поражение и единственная их победа сейчас – это террористические акты об энергетике Украины. Соответственно, если забрать из рук Путина и этот "козырь", то у Кремля будет оставаться не так много шансов для шантажа. Так что если Украина получит достаточные силы ПВО, которые будут закрывать наше небо, это приведет к тому, что все атаки Кремля по энергообъектам просто нивелируются.

К слову, такого же мнения и в британской разведке. Там констатируют, что Россия только наращивает темп нанесения дальнобойных ударов по целям на территории Украины. Удары совершали крылатыми ракетами, зенитными снарядами класса "поверхность-поверхность" и поставленными Ираном беспилотными летательными аппаратами "Шахид-136". Почему Россия это делает? В разведке так же уверены: поскольку с августа Россия терпит неудачи на поле боя, она, вероятнее всего, проявляет большую готовность наносить удары по гражданской инфраструктуре. Это враг сделает, чтобы посеять страх и панику.

Сегодня утром в Воздушных силах ВСУ отметили, что нашим военным сейчас удается сбивать подавляющее большинство иранских дронов "Шахид-136". Впрочем, на это уходят, в том числе и драгоценные ракеты. По данным спикера командования Воздушных сил Юрия Игната, украинские военные уничтожают более 85% иранских дронов-камикадзе.

Впрочем, Игнат добавляет, что сейчас опасность ракетных ударов также повысилась, ведь россияне начали запускать ракеты не с Каспийского моря, а с территории Ростовской области. Соответственно времени на реакцию стало меньше. Итак, теперь услышав воздушную тревогу – не колеблясь сразу уходите в укрытие!

Но, атакуя энергосистему Украины, Кремль пытается навредить не только украинцам, но и Европе. Почему так? Все просто – Украина в этом году начала экспортировать в ЕС электроэнергию в достаточно больших объемах. Это в свою очередь позволило европейцам мягче переживать энергетический кризис. Впрочем, после российских террористических атак Украина пытается удовлетворить собственные потребности, соответственно об экспорте, к сожалению, речь уже не идет. Именно поэтому советник главы ОП Михаил Подоляк так же как и президент, четко отметил, – единственное решение этого вопроса – это поставки ПВО и ПРО.

Украине нужно еще больше ПВО и ПРО

И тут остановлюсь немного подробнее на том, реально ли действительно быстро закрыть небо? Ведь Запад готов поставлять ПВО и ПРО небольшими партиями и очень долго. И здесь, по мнению военных экспертов, пока главное даже не качество, а количество систем ПВО. Очевидно, что закрыть все небо над Украиной будет очень сложно, ведь государство у нас не маленькое.

Впрочем, основные объекты энергетики, критическую инфраструктуру и жилые кварталы можно закрыть. По меньшей мере, это позволит сбивать ракеты и дроны врагов на подлете. Но для этого необходима большая концентрация систем ПВО, даже средней или малой дальности, которых на Западе достаточно много. Поэтому Украина может потребовать от партнеров не только передовых систем NASAMS или IRIS-T, но и более простых систем. Пока главное создать защищенный купол, а дальше можно его уже постепенно улучшать.

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И это действительно будет иметь смысл, ведь, к сожалению, время пока не на нашей стороне. Несмотря на то, что наши героические военные сбивают большинство ракет и дронов, часть из них все же достигает цели. И это имеет критические последствия. Сегодня после удара дрона-камикадзе по столице были повреждены два объекта инфраструктуры, поэтому киевлян призывают экономить электроэнергию и воду или сделать запас воды. Соответственно, в Левобережной части Киева было частично ограничено предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах.

Били враги и по ТЭС. В частности, уже два дня подряд россияне наносят ракетные удары по Кураховской ТЭС в Донецкой области. К сожалению, в результате сегодняшнего удара есть раненые. Мэр города Курахово Роман Падун призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Он также заверил, что подвоз питьевой воды осуществляется по территории всей общины, пока повреждение не будет устранено.

И здесь важно понимать, что к этим террористическим атакам вовлечены не только русские военные. Мы должны понимать, что мы в целом имеем дело с нацией террористов. Ведь энергетики компании ДТЭК уверяют, характер ударов россиян по энергообъектам Украины свидетельствует о том, что информация, куда нужно бить и почему, поступила от энергетиков России. Без них военные не разобрались бы.

Поэтому в сложившейся ситуации заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко призвал украинцев готовиться к веерным отключениям света и воды по всей стране.

И вот на все эти террористические атаки Россия реагирует в свойственной ей манере. Уже на завтра Путин созывает заседание Совбеза, где с докладом выступит главный алкоголик страны Дмитрий Медведев. Скорее всего, оккупанты будут кичиться друг перед другом их "достижениями": нет не на поле боя, а в терроризме.

Иран затягивает удавку вокруг себя еще теснее

Впрочем, здесь также следует понимать, что Россия лишь наращивает удары иранскими дронам-камикадзе. Сегодня уже официально было подтверждено, что на оккупированные территории Херсонщины и Крыма приехали около 20 иранских инструкторов, которые помогают оккупантам направлять "Шахиды" по украинским городам. Так что откреститься от соучастия в преступлениях иранцам не удастся. И сегодня МИД Украины официально запустил процедуру расторжения дипломатических отношений с Тегераном.

Более того, накануне издание Politico опубликовало реакцию США на помощь Ирану россиянам в войне против Украины. Американские чиновники заверили, что будут продолжать введение санкций против Ирана, а также охоту за теми, кто так или иначе, постарается помогать или просто контактировать с иранским режимом.

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И в этой ситуации, в Кремле цинично заявили, что это якобы не иранские дроны. Сегодня спикер Путина Дмитрий Песков рассказал, что Россия якобы использует для ударов по Киеву и другим украинским городам только технику собственного производства. Мол, на дронах-камикадзе же написано, что это Герань-2, то какие могут быть вопросы. Хотя чего можно было ожидать от страны-изгоя.

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Вместе с тем, россияне стали еще коварнее в своих атаках на украинские мирные города. Сегодня в командовании Воздушных сил заявили, что во вторник 18 октября Россия атаковала Киев еще и ракетами, выпущенными из Ростовской области из стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Х-101 и Х-555. Соответственно время подлета ракеты значительно сократилось.

И я еще раз подчеркиваю – Россия засевает Украину ударами дронов-камикадзе и ракет, потому что не может добиться успеха на поле боя. В Пентагоне уверены, что массированные удары дронами-камикадзе – это попытка оккупантов внушить ужас и создать панику среди украинцев. А такие настроения, соответственно, по мнению россиян, должны снизить решительность украинцев к контрнаступлению. В Пентагоне заверили, что такая тактика не работает в случае с украинцами. Более того, именно ракетный террор, наоборот, приводит к еще более мощному результату на поле боя. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 530 врагов, 11 танков, 23 артсистемы врага, около 40 беспилотников и еще кучу техники и боеприпасов. То есть наступление ВСУ на фронте не останавливается, наоборот.

Чем больше атак, тем агрессивнее контрнаступление

По данным Института по изучению войны, ВСУ продолжают блокирование оккупантов в Херсонской области. В последние дни достаточно напряженная для врагов ситуация в районах Новой Каховки и Берислава – к востоку от Херсона. Также наши военные нанесли удары по концентрации россиян в Калиновке, что в 30 километрах к юго-востоку от Новой Каховки. Взрывалось накануне и в самой Новой Каховке.

Вместе с тем спутниковые снимки показывают, что оккупанты продолжают попытки возведения баржевой переправы через Днепр возле Антоновского моста. То есть захватчики все еще пытаются перекидывать подкрепление.

В то же время в Луганской области продолжаются контрнаступательные операции ВСУ к северо-западу от Сватового. Российские войска в это время продолжают перекидывать мобилизованное пушечное мясо вдоль линии Сватово – Кременная – Лисичанск и даже пытались продвигаться в направлении Лимана. Но ВСУ такие попытки пресекают сразу же.

Впрочем, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай утверждает, что ситуация в области тяжелая, но контролируемая. Оккупанты бросили в регион очень много силы и техники, поэтому беспощадно обстреливают деоккупированные территории. Впрочем, относительно вероятности наступления врагов, здесь есть интересная деталь: россияне начали активно минировать все подступы к Сватовому и Кременной, что может свидетельствовать о попытках создать линию глухой обороны.

Вместе с тем очень сложная и напряженная ситуация вокруг Бахмута. По данным Генштаба ВСУ, Путин снова отдал приказ до конца октября захватить город. И здесь, напомню, именно на этом направлении россияне бросили боевиков ЧВК "Вагнер". И вот Институт по изучению войны все чаще утверждает, что именно главарь боевиков Пригожин пытается перетянуть роль "сильного человека" на себя, таким образом забрав ее у Путина.

Лукашенко продолжает крутить Путиным

Вместе с тем, непонятным остается вопрос готовности белорусского диктатора Лукашенко напрямую ввязаться в эту войну. В настоящее время Кремль активно перекидывает в Беларусь танки, бронированные машины, артиллерию и пушечное мясо. Но сам диктатор Лукашенко постоянно повторяет, что якобы они готовятся именно для защиты от мифических планов Украины, или НАТО к нападению на Беларусь.

Но, похоже, Лукашенко все еще пытается удержаться от прямого участия белорусской армии в этой войне, продолжая быть придатком к России. Дело в том, что сегодня самопровозглашенный президент вдруг заявил, что Беларусь должна разработать и производить собственные беспилотники, ведь цитирую: "они очень актуальны, исходя из уроков войны в Украине".

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Правда, есть большие сомнения, что Беларусь сможет что-то изготавливать из-за санкций. Тем более, что сегодня Всемирный банк перевел все кредиты страны, выданные его основным кредитным подразделением, в разряд необслуживаемых. По сути это означает дефолт. Непогашенная основная сумма долга Беларуси составляет 967 миллионов долларов.

Интересно, что страна пыталась произвести некоторые платежи по еврооблигациям в белорусских рублях. Это связано с западными санкциями, введенными после вторжения России в Украину. Именно они ограничивают возможности Минска по операциям с иностранной валютой. Теперь Беларусь стала такой же изолированной, как и Россия. С чем эти две страны и поздравляю. И это только начало!

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