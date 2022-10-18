Своїми думками щодо атак по енергетичній інфраструктурі України поділився журналіст 24 каналу Олексій Печій. Крім того, він розповів, хто може поцупити з-під носа кремлівського диктатора немічні, але здобутки на фронті.

Читайте також До літа все це має завершитися, – глава розвідки впевнений у виході ЗСУ на межі 1991 року

Росія продовжує атаки на українську енергетичну інфраструктуру і, за словами президента Зеленського, вже пошкодила третину українських об'єктів енергетики. Відповідно, є ризик віялових відключень. Тож всім нам треба економити електрику, щоб мінімізувати навантаження на мережу. Втім, такі відчайдушні атаки Кремля мають і свій зворотний бік:

по-перше, це не впливає на хід війни на полі бою,

а по-друге, це підштовхує наших західних партнерів до збільшення постачання систем ППО

і, по-третє, призводить до ще більшої ізоляції Росії, адже про переговори з терористами вже навіть не говорять.

А на Заході ухвалюють рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Разом з тим, Іран, який активно допомагає Кремлю, також опинився під значним ударом Заходу, який обіцяє карати усіх, хто так чи інакше співпрацює з режимом в Тегерані. Так само Білорусь ще більше затискають, адже Світовий банк сьогодні оголосив про дефолт країни. Паралельно з цими процесами, в самій Росії бойовики все більше набирають популярності, намагаючись затьмарити Путіна – мова йде, в першу чергу, про ватажка бойовиків Вагнера Пригожина.

Тож, докладніше про наслідки атак по енергетиці України та про ситуацію на полі бою, далі з вами і поговоримо.

Третина електростанцій України вже зруйновані

Почну, звісно, з чергової серії атак росіян іранськими дронами-камікадзе по енергосистемі України. Тож, за даними президента Зеленського, починаючи з 10 жовтня російські окупанти зруйнували 30% електростанцій України, що створює критичну ситуацію.

Що відомо про ранкові ракетні обстріли України: дивіться відео

Цікаво, що після цієї заяви Зеленського, навіть у Туреччині нарешті визнали, що шансів на прямі переговори українського президента та російського диктатора вже фактично немає. Офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин, який раніше запевняв, що Анкара намагається влаштувати переговори Путіна та західних лідерів, сьогодні заявив, що жодних передумов для зустрічі Зеленського та Путіна у Туреччині наразі немає. Але запрошення до такого формату зустрічі з боку Анкари залишається в силі.

Ну, а далі Калин пояснив, чому така зустріч просто неможлива. Після рішення про анексію східних і південних територій України Путін вітає зустріч, але українська сторона справедливо каже, що не буде зустрічатися до закінчення анексії. Калин заявив, що, цитую: "двері дипломатії мають бути відчиненими, але рішення повинно бути в межах територіальної цілісності України". Тож можна констатувати, що вже навіть Туреччина не надто вірить у переговори, які могли б принести мир.

І тут Зеленський зробив ще одну заяву з приводу того, як змусити Кремль почати думати про мир. За його словами, на полі бою росіяни зазнають поразки і єдина їх перемога нині – це терористичні акти про енергетики України. Відповідно, якщо забрати з рук Путіна і цей "козир", то у Кремля залишатиметься не так багато шансів для шантажу. Отже, якщо Україна отримає достатні сили ППО, які закриватимуть наше небо, це призведе до того, що всі атаки Кремля по енергооб'єктах просто нівелюються.

До слова, такої ж думки і в британській розвідці. Там констатують, що Росія лише нарощує темп завдання далекобійних ударів по цілях на території України. Удари здійснювали крилатими ракетами, зенітними снарядами класу "поверхня-поверхня" і поставленими Іраном безпілотними літальними апаратами "Шахід-136". Чому Росія це робить? В розвідці так само впевнені: оскільки з серпня Росія зазнає невдач на полі бою, вона, найімовірніше, виявляє більшу готовність завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. Це ворог зробить, щоб посіяти страх та паніку.

Сьогодні зранку у Повітряних силах ЗСУ відзначили, що наразі нашим військовим вдається збивати переважну більшість іранських дронів "Шахід-136". Утім, на це йдуть, в тому числі і дорогоцінні ракети. За даними спікера командування Повітряних сил Юрія Ігната, українські військові знищують понад 85% іранських дронів-камікадзе.

Утім, Ігнат додає, що є наразі небезпека ракетних ударів також підвищилася, адже росіяни почали запускати ракети не з Каспійського моря, а з території Ростовської області. Відповідно часу на реакцію стало менше. Отже, тепер почувши повітряну тривогу – не вагаючись одразу йдіть в укриття!

Але, атакуючи енергосистему України, Кремль намагається нашкодити не лише українцям, але і Європі. Чому так? Все просто – Україна цього року почала експортувати в ЄС електроенергію у доволі великих обсягах. Це своєю чергою, дозволило європейцям м'якше переживати енергетичну кризу. Втім, після російських терористичних атак, Україна намагається задовольнити власні потреби, відповідно про експорт, на жаль, мова вже не йде. Саме тому радник голови ОП Михайло Подоляк так само як і президент, чітко зазначив, – єдине розв'язання цього питання – це постачання ППО та ПРО.

Україні потрібно ще більше ППО та ПРО

І тут зупинюся трохи докладніше на тому, а чи реально дійсно швидко закрити небо? Адже Захід готовий постачати ППО та ПРО невеликими партіями та дуже довго. І тут, на думку військових експертів, наразі головне навіть не якість, а кількість систем ППО. Очевидно, що закрити усе небо над Україною буде вкрай складно, адже держава у нас не маленька.

Утім, основні об'єкти енергетики, критичну інфраструктуру та житлові квартали закрити можна. Щонайменше це дозволить збивати ракети та дрони ворогів на підльоті. Але для цього необхідна велика концентрація систем ППО, навіть середньої чи малої дальності, яких на Заході доволі багато. Тому Україна може вимагати від партнерів не лише передові системи NASAMS чи IRIS-T, а й простіші системи. Наразі головне створити захищений купол, а далі можна його вже поступово покращувати.

Варте уваги У Повітряних силах розповіли про постачання систем ППО до України

І це дійсно матиме сенс, адже, на жаль, час наразі не на нашому боці. Попри те, що наші героїчні військові збивають більшість ракет та дронів, частина з них все ж досягає цілі. І це має критичні наслідки. Сьогодні після удару дрону-камікадзе по столиці було пошкоджено два об'єкти інфраструктури, тож киян закликають економити електроенергію та воду або ж зробити запас води. Відповідно у Лівобережній частині Києва було частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках.

Гатили вороги і по ТЕС. Зокрема, вже два дні поспіль росіяни завдають ракетні удари по Курахівській ТЕС на Донеччині. На жаль, внаслідок сьогоднішнього удару є поранені. Міський голова міста Курахове Роман Падун закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Він також запевнив, що підвіз питної води здійснюється по території всієї громади, поки пошкодження не буде усунено.

І тут важливо розуміти, що в цих терористичних атаках залучені не лише російські військові. Ми маємо розуміти, що ми в цілому маємо справу з нацією терористів. Адже енергетики компанії ДТЕК запевняють, характер ударів росіян по енергооб'єктах України свідчить про те, що інформація, куди потрібно бити і чому, надійшла від енергетиків Росії. Без них військові не розібралися б.

Тож у цій ситуації, яка, на жаль, складається, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко закликав українців готуватися до віялових відключень світла та води по всій країні.

І от на всі ці терористичні атаки Росія реагує у властивій їй манері. Вже на завтра Путін скликає засідання Радбезу, де з доповіддю виступатиме головний алкоголік країни Дмітрій Мєдвєвдєв. Скоріш за все, окупанти хизуватимуться один перед одним їхніми "здобутками": ні не на полі бою, а у тероризмі.

Іран затягує зашморг навколо себе ще тісніше

Утім, тут також варто розуміти, що Росія лише нарощує удари іранськими дронами-камікадзе. Сьогодні вже офіційно було підтверджено, що на окуповані території Херсонщини та Криму заїхали близько 20 іранських інструкторів, які допомагають окупантам скеровувати "Шахіди" по українських містах. Тож, відхреститися від співучасті в злочинах іранцям не вдасться. І сьогодні МЗС України офіційно запустило процедуру розірвання дипломатичних відносин із Тегераном.

Ба більше, напередодні видання Politico опублікувало реакцію США на допомогу Ірану росіянам у війні проти України. Американські чиновники запевнили, що продовжуватимуть запровадження санкцій проти Ірану, а також полювання за тими, хто так чи інакше, намагатиметься допомагати чи просто контактувати з іранським режимом.

До теми – Жданов розповів, як протистояти дронам-камікадзе: дивіться відео

І в цій ситуації, в Кремлі цинічно заявили, що це нібито не іранські дрони. Сьогодні спікер Путіна Дмітрій Пєсков розповів, що Росія нібито використовує для ударів по Києву й інших українських містах лише техніку власного виробництва. Мовляв, на дронах-камікадзе ж написано, що то Герань-2, то які можуть бути питання. Хоча чого ще можна було очікувати від країни-ізгоя.

До теми Іран погодився відправити росіянам ракети "земля-земля" та ще більше безпілотників, – ЗМІ

Разом з тим, росіяни стали ще підступнішими у своїх атаках на українські мирні міста. Сьогодні у командуванні Повітряних сил заявили, що у вівторок 18 жовтня Росія атакувала Київ ще й ракетами, які були випущені із Ростовської області зі стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Х-101 та Х-555. Відповідно, час підльоту ракети значно скоротився.

І я ще раз наголошую – Росія засіває Україну ударами дронів-камікадзе та ракет, тому що не може досягти успіху на полі бою. У Пентагоні певні, що масовані удари дронами-камікадзе – це спроба окупантів вселити жах і створити паніку серед українців. А такі настрої, відповідно, на думку росіян, мають зменшити рішучість українців до контрнаступу. Втім, у Пентагоні запевнили, що така тактика не працює у випадку з українцями. Ба більше, саме ракетний терор, навпаки призводить до ще потужнішого результату на полі бою. Лише за останню добу ЗСУ знищили 530 ворогів, 11 танків, 23 артсистеми ворога, близько 40 безпілотників і ще купу техніки та боєприпасів. Тобто, наступ ЗСУ на фронті не спиняється, навпаки.

Чим більше атак, тим агресивніший контрнаступ

За даними Інституту з вивчення війни, ЗСУ продовжують блокування окупантів на Херсонщині. Останніми днями доволі напружена для ворогів ситуація у районах Нової Каховки та Берислава – на схід від Херсону. Також наші військові завдали удари по концентрації росіян у Калинівці, що за 30 кілометрів на південний схід від Нової Каховки. Вибухало напередодні і в самій Новій Каховці.

Разом з тим, супутникові знімки показують, що окупанти продовжують спроби зведення баржевої переправи через Дніпро біля Антонівського мосту. Тобто загарбники все ще намагаються перекидати підкріплення.

Водночас на Луганщині продовжуються контрнаступальні операції ЗСУ на північний захід від Сватового. Російські війська тим часом продовжують перекидати мобілізоване гарматне м’ясо вздовж лінії Сватове – Кремінна – Лисичанськ і навіть намагалися просуватися у напрямку Лиману. Але ЗСУ такі спроби присікають одразу ж.

Втім, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай стверджує, що ситуація в області важка, але контрольована. Окупанти кинули в регіон дуже багато сили і техніки, тож нещадно обстрілюють деокуповані території. Втім, щодо ймовірності наступу ворогів, то тут маємо цікаву деталь: росіяни почали активно мінувати усі підступи до Сватового та Кремінної, що може свідчити про спроби створити лінію глухої оборони.

Разом з тим, дуже складна та напружена ситуація навколо Бахмута. За даними Генштабу ЗСУ, Путін знову віддав наказ до кінця жовтня захопити місто. І тут, нагадаю, що саме на цьому напрямку росіяни кинули бойовиків ПВК "Вагнер". І от Інститут з вивчення війни все частіше стверджує, що саме ватажок бойовиків Пригожин намагається перетягнути роль "сильної людини" на себе, таким чином забравши її у Путіна.

Лукашенко продовжує крутити Путіним

Разом з тим незрозумілим залишається питання готовності білоруського диктатора Лукашенка напряму вв'язатися у цю війну. Наразі Кремль активно перекидає до Білорусі танки, броньовані машини, артилерію та гарматне м'ясо. Але сам диктатор Лукашенко постійно повторює, що нібито вони готуються саме для захисту від міфічних планів України, або ж НАТО до нападу на Білорусь.

Але схоже, що Лукашенко все ще намагається втриматися від прямої участі білоруської армії у цій війні, продовжуючи бути придатком до Росії. Річ у тім, що сьогодні самопроголошений президент раптом заявив, що Білорусь має розробити та виготовляти власні безпілотники, адже, цитую: "вони дуже актуальні, виходячи з уроків війни в Україні".

Це цікаво У Білорусі під виглядом навчальних зборів тривають заходи прихованої мобілізації

Щоправда, є великі сумніви, що Білорусь зможе щось виготовляти через санкції. Тим паче, що сьогодні Світовий банк перевів усі кредити країни, видані його основним кредитним підрозділом, у розряд таких, що не обслуговуються. По суті, це означає дефолт. Непогашена основна сума боргу Білорусі сягає 967 мільйонів доларів.

Цікаво, що країна намагалася провести деякі платежі з єврооблігацій у білоруських рублях. Це пов'язано з західними санкціями, запровадженими після вторгнення Росії в Україну. Саме вони обмежують можливості Мінська щодо операцій з іноземною валютою. Тож, тепер Білорусь стала такою ж ізольованою, як і Росія. З чим ці дві країни і вітаю. І це лише початок!

Варте уваги – у Кремлі гризуться через провали в Україні: дивіться відео