На сьогодні в Україні переважають радянські комплекси ППО, які технічно застаріли. Про це 24 каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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Як показала себе система IRIS-T
Речник Повітряних сил зазначив, що Україна отримала із західного сучасного важкого зенітного озброєння поки що лише одну установку IRIS-T.
IRIS-T вже показала перші результати цього тижня. Комплекс непоганий, чудовий, військовослужбовці дуже тішаться результатами. Темпи постачань хотілось би набагато швидші, тому що війна у нас "вже і зараз". На жаль, Німеччина не зможе нам поставити у короткі терміни, тому що виробництво комплексів та ракет є важким, їх потрібно багато,
– пояснив військовий.
За його словами, Україна підписала з союзниками певні угоди, за якими ЗСУ будуть отримувати цей комплекс і ставитимуть його на озброєння. Він поступово посилюватиме "ще радянську систему ППО" й витіснятиме її, позаяк вона "вже фізично і морально застаріла".
"Загалом ми не говоримо про ПЗРК та інші зразки зброї для посилення на полі бою – щоб збивати гелікоптери та низькі цілі. Ми говоримо про важкі системи ППО. Раніше Україна отримала один комплекс від Словаччини – йде мова про 8 пускових установок. Це було перше постачання систем ППО", – додав Ігнат.
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Коли будуть NASAMS
На думку речника, після IRIS-T далі Україна може отримати системи NASAMS.
Наші військовослужбовці Повітряних сил проходять навчання, щоб вже найближчим часом отримати перші дві батареї NASAMS й теж посилитись на певних напрямках. Надалі ми можемо отримувати цей комплекс як військово-технічну допомогу від різних країн, які могли б нам з цим допомогти. NASAMS – зброя перевірена,
– розповів військовий.
Він підкреслив, що комплекс є на озброєнні 12 країн світу й Україні треба вмикати всі дипломатичні та політичні інструменти для того, щоб за його допомогою "закрити небо над Україною".
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Західні системи ППО для України: останні новини
- IRIS-T є ракетами малої дальності, які мають охолоджувальну інфрачервону головку самонаведення та призначені для знищення літаків, вертольотів, безпілотників, крилатих і балістичних ракет.
- Варто пригадати, що 12 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що система IRIS-T із Німеччини вже прибула. Міністр назвав це новою ерою ППО. За словами Резнікова, це тільки початок.
- Перед цим Німеччина анонсувала новий пакет допомоги для України, який передбачає 4 системи протиповітряної оборони IRIS-T. Згодом глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Німеччина вже надсилає 1 з 4 ППО IRIS-T.
- NASAMS – це зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Він знищує повітряні об'єкти противника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов. Система діє на відстані до 40 кілометрів залежно від снаряда. По висоті вона досягає 20 кілометрів. ЗРК ефективніший за комплекс радянського зразка С-300, оскільки має більшу дальність.
- Невдовзі до України надійдуть перші новітні системи протиповітряної оборони NASAMS. Військовослужбовці Збройних сил закінчують курс навчання по роботі з цими системами.