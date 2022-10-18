На сьогодні в Україні переважають радянські комплекси ППО, які технічно застаріли. Про це 24 каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Як показала себе система IRIS-T

Речник Повітряних сил зазначив, що Україна отримала із західного сучасного важкого зенітного озброєння поки що лише одну установку IRIS-T.

IRIS-T вже показала перші результати цього тижня. Комплекс непоганий, чудовий, військовослужбовці дуже тішаться результатами. Темпи постачань хотілось би набагато швидші, тому що війна у нас "вже і зараз". На жаль, Німеччина не зможе нам поставити у короткі терміни, тому що виробництво комплексів та ракет є важким, їх потрібно багато,

– пояснив військовий.

За його словами, Україна підписала з союзниками певні угоди, за якими ЗСУ будуть отримувати цей комплекс і ставитимуть його на озброєння. Він поступово посилюватиме "ще радянську систему ППО" й витіснятиме її, позаяк вона "вже фізично і морально застаріла".

"Загалом ми не говоримо про ПЗРК та інші зразки зброї для посилення на полі бою – щоб збивати гелікоптери та низькі цілі. Ми говоримо про важкі системи ППО. Раніше Україна отримала один комплекс від Словаччини – йде мова про 8 пускових установок. Це було перше постачання систем ППО", – додав Ігнат.

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Коли будуть NASAMS

На думку речника, після IRIS-T далі Україна може отримати системи NASAMS.

Наші військовослужбовці Повітряних сил проходять навчання, щоб вже найближчим часом отримати перші дві батареї NASAMS й теж посилитись на певних напрямках. Надалі ми можемо отримувати цей комплекс як військово-технічну допомогу від різних країн, які могли б нам з цим допомогти. NASAMS – зброя перевірена,

– розповів військовий.

Він підкреслив, що комплекс є на озброєнні 12 країн світу й Україні треба вмикати всі дипломатичні та політичні інструменти для того, щоб за його допомогою "закрити небо над Україною".

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