На сегодня в Украине преобладают советские комплексы ПВО, которые технически устарели. Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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Как показала себя система IRIS-T
Спикер Воздушных сил отметил, что Украина получила из западного современного тяжелого зенитного вооружения пока только одну установку IRIS-T.
IRIS-T уже показала первые результаты на этой неделе. Комплекс неплохой, отличный, военнослужащие очень радуются результатам. Темпы поставок хотелось бы намного быстрее, потому что война у нас "уже и сейчас" . К сожалению, Германия не сможет нам поставить в короткие сроки, потому что производство комплексов и ракет является тяжелым, их нужно много .
– объяснил военный.
По его словам, Украина подписала с союзниками определенные соглашения, по которым ВСУ будут получать этот комплекс и будут ставить его на вооружение. Он будет постепенно усиливать "еще советскую систему ПВО" и вытеснять ее, поскольку она "уже физически и морально устарела".
"В целом мы не говорим о ПЗРК и других образцах оружия для усиления на поле боя – чтобы сбивать вертолеты и низкие цели. Мы говорим о тяжелых системах ПВО . Ранее Украина получила один комплекс от Словакии – идет речь о 8 пусковых установках. Это были первые поставки. систем ПВО", – добавил Игнат.
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Когда будут NASAMS
По мнению спикера, после IRIS-T дальше Украина может получить системы NASAMS .
Наши военнослужащие Воздушных сил проходят обучение, чтобы в ближайшее время получить первые две батареи NASAMS и тоже усилиться на определенных направлениях. В дальнейшем мы можем получать этот комплекс как военно-техническую помощь от разных стран, которые могли бы нам с этим помочь. NASAMS – оружие проверенное ,
– рассказал военный.
Он подчеркнул, что комплекс на вооружении 12 стран мира и Украине нужно включать все дипломатические и политические инструменты для того, чтобы с его помощью "закрыть небо над Украиной" .
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Западные системы ПВО для Украины: последние новости
- IRIS-T являются ракетами малой дальности, которые имеют охлаждающую инфракрасную головку самонаведения и предназначены для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников, крылатых и баллистических ракет.
- Стоит напомнить, что 12 октября министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что система IRIS-T из Германии уже прибыла. Министр назвал это новой эрой ПВО. По словам Резникова, это только начало.
- Перед этим Германия анонсировала новый пакет помощи для Украины, который предусматривает 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T. Впоследствии глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Германия уже отправляет 1 из 4 ПВО IRIS-T.
- NASAMS – это зенитный ракетный комплекс средней дальности. Он уничтожает воздушные объекты противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях. Система действует на расстоянии до 40 км в зависимости от снаряда. По высоте она достигает 20 км. ЗРК эффективнее комплекса советского образца С-300, поскольку имеет большую дальность.
- Вскоре в Украину поступят первые новейшие системы противовоздушной обороны NASAMS. Военнослужащие Вооруженных Сил заканчивают курс обучения по работе с этими системами.