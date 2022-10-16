Українцям пояснили, чим відрізняються ці легендарні ППО. А також – як вони допоможуть Україні протистояти атакам російських загарбників.

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Що відомо про IRIS-T SLM

IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії – формально прийняли на озброєння Бундесверу ще у 2017 році. Однак реальних постачань німецька армія ще не отримала. IRIS-T SLM розробила німецька компанія Diehl Defence.

IRIS-T SLM призначений для того, аби ліквідовувати:

літаки;

гелікоптери;

безпілотні літальні апарати;

крилаті та балістичні ракети.

Деталі розповіли у Повітряних силах.

Якщо у нас повністю заряджені три пускові установки, що входять до складу, тобто всього 24 ракети, це означає, що він може одночасно знищувати 24 цілі. Тобто якщо в ударі залучено багато ракет, то у випадку з IRIS-T більшість ракет, якщо їх помітить система, буде знищено,

– мовиться у повідомленні.

Розгорнути комплекс можна за 10 хвилин.

Що відомо про РК NASAMS

Над розробкою РК NASAMS працювали американська та норвезька компанії. Як засіб ураження застосували ракети АІМ-120А. Мовиться про клас "повітря-повітря".

Можуть перехоплювати цілі, які летять зі швидкістю до 3600 кілометрів за годину.

Загалом батарея NASAMS складається вже з 9 пускових установок на 54 ракети. Важливо, що, на відміну від IRIS-T, NASAMS має оптичне наведення. Воно має оптичне наведення, здатне дозволяти запустити ракети без включення радара. Це важливо, адже не видає свою позицію.

Загалом ППО IRIS-T та NASAMS можуть працювати разом. Їх поєднають в єдину інформаційну мережу.



Чим відрізняються ППО NASAMS і IRIS-T SLM / "Слово і діло"

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