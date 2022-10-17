З російським тероризмом боротиметься увесь світ

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні 17 жовтня, повідомляє 24 канал. Він наголосив, що терористів потрібно знешкодити – це правило однаково ефективно діє всюди, тож подіє і на злочинні дії росіян.

Зверніть увагу Масовані атаки з ядерним підтекстом: для чого Росія тероризує Україну і що чекає на Іран

За словами українського лідера, коли можливості окупантів для терору українців будуть знешкоджені нашими спільними з партнерами зусиллями, Росії просто доведеться думати про мир, нічого іншого їй не залишиться.

Я дякую всім нашим бійцям Повітряних сил, зенітникам, іншим воїнам, які залучені до протидії російським атакам! Кожна збита російська ракета і кожен знищений дрон – це врятовані життя,

– наголосив Зеленський.

Він подякував і всім, хто бере участь у ліквідації наслідків ударів окупантів – рятувальникам, поліцейським, лікарям, енергетикам, комунальникам, очільникам місцевого самоврядування, урядовцям і представникам бізнесу, хто допомагає.

Важливо зберігати єдність

Президент зауважив, що обстріл України ракетами та дронами сьогодні, 17 жовтня, знову призвів до перебоїв з електрикою. Однак відновлювальні роботи тривають і проблеми владнають, тож така форма терору нічого не дасть Росії навіть зараз, коли Україна ще не має вдосталь систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Утім для цього, на його переконання, наша єдність має бути максимальною, аби країна змогла стабільніше пройти це й складний період. Насамперед мова йде про прохання енергетиків щодо свідомого споживання електрики, особливо у годину-пік.

Крім того, Зеленський закликав кожного робити посильний вклад у боротьбу з російським тероризмом та ліквідацію його наслідків. Так, наприклад, бізнес за можливості може допомагати місцевим громадам, а кожен з нас – попіклуватися про своїх знайомих та сусідів, які потребують уваги чи допомоги, особливо про літніх людей.

Наша з вами єдність, наша з вами увага одне до одного, наша з вами здатність боротися й працювати разом заради спільних інтересів – це гарантія української перемоги й поразки терористів. Немає в Ірані чи деінде такої зброї, що може зламати народ, який усвідомлює, за що воює і чого ніколи не пробачить ворогу,

– підсумував президент.

Звернення Володимира Зеленського 17 жовтня: дивіться відео

Терористична атака Росії по Україні 17 жовтня