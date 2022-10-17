Зеленський наголосив, що годинами розбирали завали у Києві та ліквідовували наслідки ударів.

Вечір боїв за Україну і новин для України,

– наголосив президент.

Україна пам'ятає про усіх полонених – їх повернуть

Президент нагадав, що сьогодні авершився черговий етап звільнення наших громадян із російського полону. Цього разу вдалося повернути 108 українок: офіцерів, сержантів, рядових, тощо. 96 – військовослужбовиці, 37 з яких евакуйовані з "Азовсталі", ще 12 – цивільні.

За словами політика, серед звільнених є й ті, кого захопили в полон ще задовго до повномасштабної війни.

Ми ні про кого з наших не забуваємо – усіх маємо повернути. І повернемо. Я дякую всім причетним за цей успіх, а також дякую всім тим, хто поповнює наш обмінний фонд, хто забезпечує взяття ворогів у полон,

– наголосив Зеленський.

Ві зауважив, чим більше російських полонених у нас буде, то швидше ми зможемо звільнити наших героїв.

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