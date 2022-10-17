Зеленський наголосив, що годинами розбирали завали у Києві та ліквідовували наслідки ударів.
Вечір боїв за Україну і новин для України,
– наголосив президент.
Україна пам'ятає про усіх полонених – їх повернуть
Президент нагадав, що сьогодні авершився черговий етап звільнення наших громадян із російського полону. Цього разу вдалося повернути 108 українок: офіцерів, сержантів, рядових, тощо. 96 – військовослужбовиці, 37 з яких евакуйовані з "Азовсталі", ще 12 – цивільні.
За словами політика, серед звільнених є й ті, кого захопили в полон ще задовго до повномасштабної війни.
Ми ні про кого з наших не забуваємо – усіх маємо повернути. І повернемо. Я дякую всім причетним за цей успіх, а також дякую всім тим, хто поповнює наш обмінний фонд, хто забезпечує взяття ворогів у полон,
– наголосив Зеленський.
Ві зауважив, чим більше російських полонених у нас буде, то швидше ми зможемо звільнити наших героїв.
Дивіться більше – звернення Зеленського за 17 жовтня: відео