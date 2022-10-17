Росіяни готуються до ударів завжди

Це – притаманна росіянам поведінка, вони полюбляють нагнітати ситуацію після вихідних. Про це 24 каналу розказав речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Можете кожний понеділок готуватися, що о 4 буде тривога, це вже як книжка пише. Треба бути до цього готовими і розуміти, що з понеділка їм потрібно збадьоритись чи похмелитись,

– зауважив він.

За словами Ігната, не можна сказати, готували росіяни чергову атаку заздалегідь чи ні – насправді вони готуються завжди. Окупанти мають перелік об'єктів, які вважають пріоритетними цілями. Вже зрозуміло, що зараз мова йде насамперед про об'єкти енергетики. Тож і цього разу було завдано ударів зокрема й по об'єктах критичної інфраструктури.

Атака дронів

Юрій Ігнат наголосив, що сьогодні росіяни акцентували на атаці дронів. Вона почалася ще вчора, 16 жовтня, о 21:30. Окупанти зробили це у темний час доби, аби БпЛА не можна було збивати тими засобами ППО, що є стрілецькою зброєю або чи зенітними гарматами, адже вони потребують візуалізації. Однак, зенітно-ракетні комплекси та винищувальна авіація можуть збивати шахідів і вночі.

Зенітні ракетні війська відпрацювали непогано, так само як і авіація. На жаль, є втрати, людські жертви. Дійсно дуже боляче дивитися, що не змогли допомогти повною мірою, знищити всі 100%,

– поділився він.

Утім, речник Повітряних сил зауважив, що більшість дронів все ж вдалося збити. Українські захисники знищили 37 безпілотників з 43 запущених, починаючи з вечора 16 жовтня, тобто 86%. Це є дуже хорошим результатом, адже кожен зі знешкоджених дронів – це врятовані життя та об'єкти. Тож хоч росіяни і почали зловтішатися через атаку зокрема по Києву, вони мають розуміти, що більшість їхніх знарядь вбивств були знищені.

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Юрій Ігнат зауважив, що не обійшлося цього понеділка і без ракет, однак ними завдають ударів щодня, тому зараз акцентують здебільшого на дронах. Зокрема, вибухи унаслідок прильотів ракет також були на Київщині – туди з акваторії Чорного моря запустили "Калібри". Наразі інформації про результати роботи ППО ще немає, відомо, що були уражені деякі об'єкти критичної інфраструктури в областях.

"Щодо інших ракет, які були у зведеннях, то вони завжди проходять. Це ракети зокрема Х-59 авіаційного базування, так само С-300. Вони щодня, регулярно б'ють по прифронтових містах, які надзвичайно сильно потерпають від окупантів", – підкреслив речник Повітряних сил.

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