Россияне готовятся к ударам всегда

Это – присущее россиянам поведение, они любят нагнетать ситуацию после выходных. Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

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Можете каждый понедельник готовиться, что в 4 будет тревога, это как книга пишет. Надо быть к этому готовыми и понимать, что с понедельника им нужно взбодриться или похмелиться,

– заметил он.

По словам Игната, нельзя сказать, готовили россияне очередную атаку заранее или нет – на самом деле они готовятся всегда. Оккупанты имеют список объектов, которые считают приоритетными целями. Уже понятно, что сейчас речь идет, прежде всего, об объектах энергетики. Поэтому и на этот раз были нанесены удары в том числе и по объектам критической инфраструктуры.

Атака дронов

Юрий Игнат подчеркнул, что сегодня россияне акцентировали внимание на атаке дронов. Она началась еще вчера, 16 октября, в 21:30. Оккупанты сделали это в темное время суток, чтобы БпЛА нельзя было сбивать теми средствами ПВО, которые являются стрелковым оружием или зенитными пушками, ведь они нуждаются в визуализации. Однако зенитно-ракетные комплексы и истребительная авиация могут сбивать шахидов и ночью.

Зенитные ракетные войска отработали неплохо, так же как и авиация. К сожалению, есть потери, человеческие жертвы. Действительно очень больно смотреть, что не смогли помочь в полной мере, уничтожить все 100%,

– поделился он.

Впрочем, спикер Воздушных сил отметил, что большинство дронов все же удалось сбить. Украинские защитники уничтожили 37 беспилотников из 43 запущенных, начиная с вечера 16 октября, то есть 86%. Это очень хороший результат, ведь каждый из обезвреженных дронов – это спасенные жизни и объекты. Так что хотя русские и начали злорадствовать из-за атаки в частности по Киеву, они должны понимать, что большинство их орудий убийств были уничтожены.

Ракетные обстрелы Украины 17 октября

Юрий Игнат отметил, что не обошлось в этот понедельник и без ракет, однако ими наносят удары каждый день, поэтому сейчас акцентируют в основном на дронах. В частности, взрывы в результате прилетов ракет также были на Киевщине – туда из акватории Черного моря запустили "Калибры". Пока информации о результатах работы ПВО еще нет, известно, что были поражены некоторые объекты критической инфраструктуры в областях.

"Что касается других ракет, которые были в сводках, то они всегда проходят. Это ракеты в частности Х-59 авиационного базирования, так же и С-300. Они ежедневно, регулярно бьют по прифронтовым городам, чрезвычайно сильно страдающим от оккупантов", – подчеркнул спикер Воздушных сил.

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