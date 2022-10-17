Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Павел Нарожный. Ранее сообщалось о том, как распознать боевой дрон и уберечься от него.

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Обстрелы продолжатся

По мнению Нарожного, обстрелы дронами продолжатся. Есть 2 источника, которые называли разное количество иранских дронов у россиян. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что у России около 300 таких дронов, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что таких дронов примерно 2400. Однако, скорее всего, Президент просто оговорился и имел в виду количество, прописанное в контракте на поставку.

Я не уверен, что такое количество Иран может производить. То, что мы видим – это попытки заспамить нашу систему ПВО с разных сторон. Однако это не статическая система, как стена замка. Она постоянно меняется, также добавляются новые, такие как IRIS-T и NASAMS. В частности, атака дронами 17 октября произошла по руслу Днепра. На реке, разумеется, систем ПВО нет, и они их искали на берегах,

– рассказал военный эксперт.

Нарожный добавил, что выводы будут сделаны, некоторые системы передислоцированы, за этим направлением будут больше следить, и такая массовая атака больше не повторится.

Россияне пытаются обходить нашу ПВО

Военный эксперт продолжил, что радиолокационных станций в Украине становится все больше. Нам их поставляют Западные партнеры. Однако метко еще в начале полномасштабного вторжения россиян было сказано, что тогда наша система ПВО напоминала дырявую ракетку, которой мы пытались сбить воланчик. Естественно, это война и, разумеется, что потери есть с обеих сторон.

"Я не согласен, что россияне обходят нашу систему ПВО ракетами типа американских НARM, потому что у них нет прямого аналога такой ракеты. Это самонаводящаяся ракета, ею просто стреляют в направлении места, где считают, что есть ПВО, и она попадает конкретно в радар. У них аналогичной системы нет, поэтому им нужно использовать ракеты формата "Калибр", "Точка-У". Когда они увидят нашу систему, по ней может прилететь", – отметил он.

Количество иранских дронов и ракет

По словам Нарожного, в открытом доступе купить беспилотнику можно только двигатель. В частности это может сделать даже каждый украинец на AliExpress. Главное – это электроника. Чипы производят крупные страны, и Иран может получить их только посредством контрабанды. Это всего несколько десятков штук, так что столько в год дронов Иран и может производить.

Ракеты у них довольно серьезные, но там достаточно мощное санкционное давление. Эти ракеты по параметрам близки к "Искандерам". Иран не просто находится в вакууме, он ведет постоянную войну или угрожает войной с Израилем. В Израиле очень мощная армия. Кроме того, Иран в очень напряженных отношениях с Саудовской Аравией, которой поставляют оружие США, Германия, в том числе танки и т.д.

– подчеркнул военный эксперт.

Нарожный о том, может ли повториться массовая атака дронов и как россияне обходят наши ПВО: смотрите видео

Сбивать дроны самостоятельно нельзя

Он также рассказал о том, что самим сбивать дроны из зарегистрированного охотничьего оружия или еще какого-то нельзя. Люди не знают, куда именно могут упасть обломки, а последствия этого могут быть еще хуже. Однако обустраивать определенные посты на крышах домов – неплохая идея. Впрочем, это должны делать профессионалы, которые и будут сбивать дроны со стрелковым оружием.

"Это должны делать соответствующие органы, такие как ТРО, Воздушные силы, ПВО, но точно не силы жителей домов, которые объединились и сделали пост на своем доме для того, чтобы сообщать полиции", – подчеркнул Нарожный.

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