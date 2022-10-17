Станом на 21:30 стало відомо, що за добу на Сумщині було близько 300 прильотів від російських терористів. Три ракети вдарили по об'єкту інфраструктури.
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Наслідки ракетних обстрілів росіян станом на 21:30
Як повідомив Голова Сумської ОВА, зараз тривають рятувальні роботи, однак уже відомо, що внаслідок цього удару є й поранені, й загиблі. Так, наразі у лікарні знаходяться 14 поранених людей, трьох з яких врятували з-під завалів. На жаль, загинули 5.
Від ударів росіян також постраждали 4 громади області. Мовиться про:
- Краснопільську громаду,
- Шалигінську громаду,
- Великописарівську громаду,
- Середино-Будську громаду.
Їх ворог обстрілював з мінометів, ствольної артилерії, ракетами з гвинтокрилів, з "Градів" та випускав автоматні черги. Внаслідок цього у Великописарівській громаді пошкоджена лінія електромережі та горіло поле кукурудзи, а у Середино-Будській громаді поранена жінка, пошкоджено 6 приватних будинків та зайнялися 3 пожежі.
Що було відомо про жертв обстрілів раніше
Окупанти гатили не лише по критичній інфраструктурі, а й по цивільним об'єктам. Так, через ракетний удар виникла пожежа та сталися руйнування на об'єкті цивільної інфраструктури в Роменському районі. Рятувальникам з-під завалів оперативно вдалося врятувати двох людей.
Під вечір стало відомо й про перших загиблих. Як повідомили в Офісі генпрокурора, унаслідок обстрілу загинула щонайменше одна людина – працівник підприємства. Ще двоє працівників отримали поранення, а ще одного зниклого працівника шукають.
З'являлася й інша інформація. Так, глава Роменської РВА Денис Ващенко повідомляв, що внаслідок обстрілу під завалами є загиблі та поранені, загалом – близько чотирьох людей. Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький же повідомляв, що через атаку окупантів загинули щонайменше 3 людей.
Прокоментували обстріл й у ДСНС. Там проінформували, що з-під завалів вдалося врятувати двох людей.
Ракетні обстріли 17 жовтня: що відомо
- Вибухи у цей день лунали у декількох областях України. Так, росіяни активно руйнували Київ. Там у Шевченківському районі зранку атакували 5 дронами-камікадзе з Білорусі та Криму, внаслідок чого вибух прогримів у житловому будинку. Поки рятувальники працювали на місці удару, їх накрила друга хвиля атаки дронами, у результаті чого є постраждалі.
- Країна-терористка обстріляла також Дніпропетровщину. Там ворог вдарив ракетами по Кам’янському районі, де на місці удару спалахнула пожежа. Відомо, що постраждало підприємство ДТЕК Енерго, а також є поранені. Також через атаки сотні населених пунктів нашої держави залишилися без електропостачання.
- Перепало й Одещині, де росіяни влучили в об'єкт інфраструктури. Однак, на щастя, обійшлося без жертв.
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