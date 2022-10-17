Станом на 21:30 стало відомо, що за добу на Сумщині було близько 300 прильотів від російських терористів. Три ракети вдарили по об'єкту інфраструктури.

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Наслідки ракетних обстрілів росіян станом на 21:30

Як повідомив Голова Сумської ОВА, зараз тривають рятувальні роботи, однак уже відомо, що внаслідок цього удару є й поранені, й загиблі. Так, наразі у лікарні знаходяться 14 поранених людей, трьох з яких врятували з-під завалів. На жаль, загинули 5.

Від ударів росіян також постраждали 4 громади області. Мовиться про:

Краснопільську громаду,

Шалигінську громаду,

Великописарівську громаду,

Середино-Будську громаду.

Їх ворог обстрілював з мінометів, ствольної артилерії, ракетами з гвинтокрилів, з "Градів" та випускав автоматні черги. Внаслідок цього у Великописарівській громаді пошкоджена лінія електромережі та горіло поле кукурудзи, а у Середино-Будській громаді поранена жінка, пошкоджено 6 приватних будинків та зайнялися 3 пожежі.

Що було відомо про жертв обстрілів раніше

Окупанти гатили не лише по критичній інфраструктурі, а й по цивільним об'єктам. Так, через ракетний удар виникла пожежа та сталися руйнування на об'єкті цивільної інфраструктури в Роменському районі. Рятувальникам з-під завалів оперативно вдалося врятувати двох людей.

Під вечір стало відомо й про перших загиблих. Як повідомили в Офісі генпрокурора, унаслідок обстрілу загинула щонайменше одна людина – працівник підприємства. Ще двоє працівників отримали поранення, а ще одного зниклого працівника шукають.

З'являлася й інша інформація. Так, глава Роменської РВА Денис Ващенко повідомляв, що внаслідок обстрілу під завалами є загиблі та поранені, загалом – близько чотирьох людей. Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький же повідомляв, що через атаку окупантів загинули щонайменше 3 людей.

Прокоментували обстріл й у ДСНС. Там проінформували, що з-під завалів вдалося врятувати двох людей.

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