Обстріли пошкодили енергетичне обладнання підприємства, однак станом на 16:00 невідомі масштаби пошкоджень. Як повідомили в компанії, їх зможуть остаточно з'ясувати та приступити до роботи з ліквідації наслідків і відновлення роботи лише коли дозволятиме безпекова ситуація.

Цікаво Чи стануть удари іранськими дронами постійною тактикою Росії: пояснення військового експерта

Є поранені

В компанії також повідомили, що внаслідок обстрілу поранені 3 особи. Їм уже оперативно надали медичну допомогу і доправили до лікарні.

Також задля безпеки майже усі співробітники ДТЕК Енерго зараз працюють у віддаленому режимі. На станції задля її безпеки залишили лише тих спеціалістів, які критично необхідні. Також в компанії повідомили, що для забезпечення стабільної роботи енергосистеми України будуть задіяні усі доступні енергоблоки, а також, що ДТЕК наразі синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго".

Ми продовжуємо робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми в умовах енергетичного терору агресора,

– повідомили в ДТЕК Енерго.

Зауважимо, що це не перший енергетичний об’єкт компанії, який обстріляли російські війська за останні 7 днів. Так, 10 та 11 жовтня країна-агресорка атакувала:

Бурштинську ТЕС,

Ладижинську ТЕС,

Придніпровську ТЕС.

Масовані ракетні удари 17 жовтня: що відомо

До теми – інформація про ранкову атаку Києва дронами: дивіться відео