Обстріли пошкодили енергетичне обладнання підприємства, однак станом на 16:00 невідомі масштаби пошкоджень. Як повідомили в компанії, їх зможуть остаточно з'ясувати та приступити до роботи з ліквідації наслідків і відновлення роботи лише коли дозволятиме безпекова ситуація.
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Є поранені
В компанії також повідомили, що внаслідок обстрілу поранені 3 особи. Їм уже оперативно надали медичну допомогу і доправили до лікарні.
Також задля безпеки майже усі співробітники ДТЕК Енерго зараз працюють у віддаленому режимі. На станції задля її безпеки залишили лише тих спеціалістів, які критично необхідні. Також в компанії повідомили, що для забезпечення стабільної роботи енергосистеми України будуть задіяні усі доступні енергоблоки, а також, що ДТЕК наразі синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго".
Ми продовжуємо робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми в умовах енергетичного терору агресора,
– повідомили в ДТЕК Енерго.
Зауважимо, що це не перший енергетичний об’єкт компанії, який обстріляли російські війська за останні 7 днів. Так, 10 та 11 жовтня країна-агресорка атакувала:
- Бурштинську ТЕС,
- Ладижинську ТЕС,
- Придніпровську ТЕС.
Масовані ракетні удари 17 жовтня: що відомо
- Повітряна тривога через атаки країни-терористки 17 жовтня звучала двічі. Під час неї Росія вкотре завдала масованого ракетного удару.
- Вибухи прозвучали й у столиці України. Так, Шевченківський район Києва зранку атакували 5 дронами-камікадзе з Білорусі та Криму. Там стався вибух в житловому будинку. Поки рятувальники працювали на місці удару, їх накрила друга хвиля атаки дронами, у результаті чого є постраждалі.
- Обстріляли також населені пункти на Дніпропетровщині та Сумщині. Зокрема на Дніпропетровщині ворог вдарив ракетами по Кам’янському районі, де на місці удару спалахнула пожежа. На Сумщині ж є загиблі та постраждалі. Також через атаки сотні населених пунктів нашої держави залишилися без електропостачання.
- Обстріляли росіяни й Одещину. Там вони влучили в об'єкт інфраструктури, однак, на щастя, обійшлося без жертв.
До теми – інформація про ранкову атаку Києва дронами: дивіться відео