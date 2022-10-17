Цього разу ракети поцілили в об‘єкт енергетичної інфраструктури. Розташований він у Кам'янському районі області.

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Руйнування масштабні

Як повідомив голова Дніпропетровської облради, атака окупантів спричинила пожежу. Тож наразі руйнування на об'єкті – масштабні. Тож Микола Лукашук закликав економити використання електроенергії.

За можливості не користуйтеся енергомісткими приладами в години пікового навантаження: вранці – з 8:00 до 11:00, ввечері – з 17:00 до 23:00,

– сказав він.

Також економити закликали й підприємців. Для цього попросили, зокрема, вимикати підсвітку вивісок, банерів, сіті-лайтів тощо.

Що відомо про удар

За ранок 17 жовтня Росія двічі вдарила по Дніпропетровській області, однак водночас силам ППО вдалося збити 3 ракети – 2 над Криворізьким районом, ще 1 над Нікопольським. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, на місці удару в Кам'янському районі одразу розпочали свою роботу рятувальники.

Він також закликав до відповідального користування електроенергією. Голова ОВА зазначив, що це допоможе зменшити кількість аварійних відключень. Ба більше, таким чином громадяни можуть допомогти енергетикам, які посилено працюють над відновленням електропостачання і стабілізацією системи.

17 жовтня ворог атакував і Київ: що відомо

Перші вибухи у столиці пролунали 17 жовтня вранці під час тривоги. Тоді російські окупанти завдали удару у Шевченківському районі Києва.

Як згодом повідомив глава ОП Андрій Єрмак, росіяни атакували столицю дронами-камікадзе.

Внаслідок цієї атаки у Києві почалась пожежа в нежитловій будівлі, а також є ушкодження кількох житлових будинків, під завалами одного з яких можуть бути люди. Ба більше, зафіксували влучання по житловому будинку під час атаки росіян.

Дещо згодом у мережі появилися фото та відео з місця влучань, на яких можна побачити вражаючі масштаби руйнувань.

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