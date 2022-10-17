В этот раз ракеты попали в объект энергетической инфраструктуры. Расположен он в Каменском районе области.

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Разрушения масштабные

Как сообщил председатель Днепропетровского облсовета, атака оккупантов вызвала пожар. Поэтому разрушения на объекте – масштабные. Николай Лукашук призвал экономить использование электроэнергии.

По возможности не пользуйтесь энергоемкими приборами в часы пиковой нагрузки: утром – с 8:00 до 11:00, вечером – с 17:00 до 23:00,

– сказал он.

Также экономить призывали и предпринимателей. Для этого попросили, в частности, выключать подсветку вывесок, баннеров, сити-лайтов и т.д.

Что известно об ударе

За утро 17 октября Россия дважды ударила по Днепропетровской области, однако в то же время силам ПВО удалось сбить 3 ракеты – 2 над Криворожским районом, еще 1 над Никопольским. Как сообщил председатель Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко, на месте удара в Каменском районе сразу начали свою работу спасатели.

Он также призвал к ответственному использованию электроэнергии. Глава ОВА отметил, что это поможет уменьшить количество аварийных отключений. Более того, таким образом граждане могут помочь энергетикам, которые усиленно работают над восстановлением электроснабжения и стабилизацией системы.

17 октября враг атаковал и Киев: что известно

Первые взрывы в столице прогремели утром 17 октября во время тревоги. Тогда российские оккупанты нанесли удар в Шевченковском районе Киева.

Как впоследствии сообщил глава ОП Андрей Ермак, россияне атаковали столицу дронами-камикадзе.

В результате этой атаки в Киеве начался пожар в нежилом здании, а также получили повреждения нескольких жилых домов, под завалами одного из которых могут быть люди. Более того, зафиксировали попадание по жилому дому во время атаки россиян.

Спустя некоторое время в сети появились фото и видео с места попаданий, на которых можно увидеть впечатляющие масштабы разрушений.

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