Станом на 8 листопада ЗСУ ліквідували понад 77 тисяч окупантів, серед недавніх трофеїв нашої армії – декілька десятків знешкоджених загарбників на Донеччині. Американське видання Forbes зазначає, що нашій армії тоді вдалось відправити більше ворогів на концерт до Кобзона, аніж Росія втрачала з часів чеченських воєн.

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Невдалий наступ морпіхів

Упродовж двох дні окупанти намагалися штурмувати Павлівку, що в Донецькій області. Під час операції 155-та окрема бригада морської піхоти втратила 63 осіб особового складу. Сталося це 4 листопада.

Що ще гірше для Кремля, війська російської морської піхоти є одними з найкращих військ, які залишилися після восьми місяців важкої війни проти все більш рішучої, досвідченої та добре озброєної української армії,

– написала американська преса.

Там також наголосили, що Путін відправляє "найкращі" підрозділи своєї армії в Україну, однак це йому не допомагає перемагати.

Що відомо про 155-ту ОБМП Росії Бригада базується у Владивостоці та перебуває в Україні від лютого 2022 року. ОБМП налічує 3000 військовослужбовців і сотнями танків Т-80, бойових машин БМП-3 і БТР-82, мінометів і артилерії.

Окрім того, вона була частиною російських сил, які намагалися, але не змогли, захопити Київ у перші тижні широкомасштабної війни. Тоді напівзруйнована 155-та бригада відійшла до Білорусі, а пізніше її перекинули на Донецький напрямок.

Поразка окупантів у Павлівці

Повідомляється, що під час штурму населеного пункту на Донеччині ворожі сили не мали достатньої кількості 122-міліметрових снарядів, тому й не могли впоратись з потужними та великими українськими гарматами.

Або країна буде масово виробляти 122-міліметрові снаряди, або вона буде масово виробляти труни, – сказав російський офіцер, згадуючи поразку.

Нагадаємо, у Голій Пристані, Горлівці та Сватовому нещодавно Збройні Сили завдали ударів по ворожих складах зі зброєю окупантів. Не дивно, чому їм бракує снарядів та боєприпасів.

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