По состоянию на 8 ноября ВСУ ликвидировали более 77 тысяч оккупантов, среди недавних трофеев нашей армии – несколько десятков обезвреженных захватчиков в Донецкой области. Американское издание Forbes отмечает, что нашей армии тогда удалось отправить больше врагов на концерт Кобзона, чем Россия теряла со времен чеченских войн.

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Неудачное наступление морпехов

В течение двух дней оккупанты пытались штурмовать Павловку в Донецкой области. Во время операции 155-я отдельная бригада морской пехоты потеряла 63 человека личного состава. Случилось это 4 ноября.

Что еще хуже для Кремля, войска российской морской пехоты являются одними из лучших войск, оставшихся после восьми месяцев тяжелой войны против все более решительной, опытной и хорошо вооруженной украинской армии,

– написала американская пресса.

Там также подчеркнули, что Путин отправляет "лучшие" подразделения своей армии в Украину, однако это ему не помогает побеждать.

Что известно о 155-й ОБМП России Бригада базируется во Владивостоке и находится в Украине с февраля 2022 года. ОБМП насчитывает 3000 военнослужащих и сотни танков Т-80, боевых машин БМП-3 и БТР-82, минометов и артиллерии.

Кроме того, она была частью российских сил, которые пытались, но не смогли, захватить Киев в первые недели широкомасштабной войны. Тогда полуразрушенная 155 бригада отошла к Беларуси, а позже ее перебросили на Донецкое направление.

Поражение оккупантов в Павловке

Сообщается, что во время штурма населенного пункта в Донецкой области вражеские силы не имели достаточного количества 122-миллиметровых снарядов, поэтому и не могли справиться с мощными и крупными украинскими пушками.

Либо страна будет массово производить 122-миллиметровые снаряды, либо она будет массово производить гробы, – сказал российский офицер, вспоминая поражение.

Напомним, в Голой Пристани, Горловке и Сватове недавно Вооруженные Силы нанесли удары по вражеским складам с оружием оккупантов. Неудивительно, почему им не хватает снарядов и боеприпасов.

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