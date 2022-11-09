Как отметили в Генштабе ВСУ, за сутки количество захватчиков сократилось еще на 780 человек. Также в оккупантов уменьшилось техники.

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Потери врага по состоянию на 9 ноября

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 9 ноября ориентировочно составили 77 950 человек личного состава.

Потери техники врага:

танков – 2 801 единица (+15 в сутки) ;

боевых бронированных машин – 5 666 единиц (+12);

артиллерийские системы – 1 802 единицы (+11);

РСЗО – 393 единицы (+2);

средства ПВО – 205 единиц (+2);

самолеты – 278 единиц;

вертолеты – 260 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 483 единицы;

крылатые ракеты – 399 единиц;

корабли / катера – 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 4 227 (+11);

специальная техника – 159.

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Потери врага по состоянию на утро 9 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

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