Как отметили в Генштабе ВСУ, за сутки количество захватчиков сократилось еще на 780 человек. Также в оккупантов уменьшилось техники.

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Потери врага по состоянию на 9 ноября

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 9 ноября ориентировочно составили 77 950 человек личного состава.

Потери техники врага:

  • танков – 2 801 единица (+15 в сутки) ;
  • боевых бронированных машин – 5 666 единиц (+12);
  • артиллерийские системы – 1 802 единицы (+11);
  • РСЗО – 393 единицы (+2);
  • средства ПВО – 205 единиц (+2);
  • самолеты – 278 единиц;
  • вертолеты – 260 единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 483 единицы;
  • крылатые ракеты – 399 единиц;
  • корабли / катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4 227 (+11);
  • специальная техника – 159.

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Потери врага по состоянию на утро 9 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

Как украинские защитники уничтожают оккупантов: последние новости

  • 8 ноября село Вознесенка, что возле Мелитополя посетил "хлопок". Оккупанты знатно подгорели. Городской голова Мелитополя Иван Федоров отметил, что местные силы сопротивления сожгли штаб, который захватчики обустроили в одной из церквей.
  • Украинские защитники показали, какие колоссальные потери терпят оккупанты на нашей земле. В сети обнародовали жуткие последствия неудачной попытки прорыва бойцов Путина. Поле буквальное усеяно русскими труппами.
  • Российская армия теряет много особого состава на Бахмутском направлении. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что битва за Бахмут уже побила рекорд по продолжительности и жестокости боев. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что на Бахмутском направлении счет идет на десятки "двухсотых" врагов.