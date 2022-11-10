Потери России за 9 ноября подсчитали аналитики Oryx и обнародовал их в твиттере военный обозреватель Якуб Яновский. Только 9 ноября Россия потеряла не менее 10 танков.

Обратите внимание Россия потеряла более 7,5 тысячи авто и другой тяжелой техники: что уничтожили ВСУ

Украинские военные захватили два танка

Разведчики включают в список только уничтоженную технику, о которой есть фото- и видеоматериалы. Украинские военные смогли захватить российские танки T62M и T-72B3. Кроме того наши воины уничтожили танки T-62M, T-64BV, T-72, T-80 BV.

Также за один день Россия потеряла два плавучих бронетранспортера МТ-ЛБ: один был уничтожен, а другой захватили ВСУ. Кроме того, российские военные потеряли сразу 7 БМП и 6 БТРов.

Украинские военные смогли уничтожить три российских самоходных артиллерийских установки типа 2С9 "Нона", "2С1 Гвоздика" и 2С4 "Тюльпан".



Потери России за 9 ноября / Данные Oryx

Россия потеряла 100 тысяч военных

В Генштабе ВСУ информировали, что Россия в войне против Украины потеряла уже более 77 тысяч военных. В октябре – ноябре потери оккупантов резко увеличились на фоне частичной мобилизации в России и неудачных атак на Бахмутском направлении.

Кроме того, Россия уже потеряла более 2 800 танков и 278 самолетов, а также 260 вертолетов. Заместитель министра обороны Пентагона по политике Колин Кал заявил, что Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков.

Генерал армии США Марк Милли заявил, что российская армия потеряла более 100 тысяч солдат на войне.

К сведению – Россия потеряла почти все склады боеприпасов: смотрите видео