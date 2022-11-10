Потери России за 9 ноября подсчитали аналитики Oryx и обнародовал их в твиттере военный обозреватель Якуб Яновский. Только 9 ноября Россия потеряла не менее 10 танков.

Обратите внимание Россия потеряла более 7,5 тысячи авто и другой тяжелой техники: что уничтожили ВСУ

Украинские военные захватили два танка

Разведчики включают в список только уничтоженную технику, о которой есть фото- и видеоматериалы. Украинские военные смогли захватить российские танки T62M и T-72B3. Кроме того наши воины уничтожили танки T-62M, T-64BV, T-72, T-80 BV.

Также за один день Россия потеряла два плавучих бронетранспортера МТ-ЛБ: один был уничтожен, а другой захватили ВСУ. Кроме того, российские военные потеряли сразу 7 БМП и 6 БТРов.

Украинские военные смогли уничтожить три российских самоходных артиллерийских установки типа 2С9 "Нона", "2С1 Гвоздика" и 2С4 "Тюльпан".


Потери России за 9 ноября / Данные Oryx

Россия потеряла 100 тысяч военных

К сведению – Россия потеряла почти все склады боеприпасов: смотрите видео