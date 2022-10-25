Нидерландские разведчики установили, что Россия потеряла 7 531 единицы такой техники. Сообщается, что в Украине уничтожено 4 627 единиц российской техники. Также повреждены 167 единиц техники, брошено 308, а захвачено – 2 447.

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Разведчики отмечают, что в этот список включены только уничтоженные транспортные средства и оборудование, о которых есть фото и видеоматериалы. Следовательно, количество уничтоженной техники значительно больше, чем отмечено в отчете.

В список не было включено стрелковое оружие, ПТРК, ПЗРК, беспилотники, гражданские автомобили, прицепы и устаревшее оборудование.

Многие записи, указанные как "заброшенные", скорее всего, в конце концов будут захвачены или уничтожены. Так же и часть захваченного оборудования может быть уничтожена, если его нельзя восстановить,

– говорится в сообщении.

В списке отмечается, что Россия потеряла много советских танков Т-62, Т-64А, Т-72. Всего в отчете говорится, что Россия лишилась 1 415 танков, из которых:

816 – уничтожены;

52 – повреждены;

55 – брошены;

490 – захвачены.

Россия потеряла по меньшей мере 203 советских танка T-72B, а также 225 российских танков T-72B3.

По данным разведчиков, в Украине Россия потеряла:

боевых бронированных машин – 683,

боевых машин пехоты – 1 610,

бронетранспортеров – 249,

командных пунктов и станций связи – 184,

инженерных транспортных средств и оборудования – 2 387;

мобильных машин пехоты – 164,

машин с защитой от мин и засад – 41,

буксированной артиллерии – 120,

машин и оборудования артиллерийской поддержки – 74,

самоходной артиллерии – 251,

РСЗО – 145,

зенитных пушек – 15,

САУ – 20,

ЗРК – 78,

радаров – 16,

самолетов – 63,

вертолетов – 54,

беспилотников – 141,

военно-морских кораблей – 11,

логистических поездов – 4,

грузовиков, транспортных средств и внедорожников – 1 907.

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