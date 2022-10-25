Нидерландские разведчики установили, что Россия потеряла 7 531 единицы такой техники. Сообщается, что в Украине уничтожено 4 627 единиц российской техники. Также повреждены 167 единиц техники, брошено 308, а захвачено – 2 447.

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Разведчики отмечают, что в этот список включены только уничтоженные транспортные средства и оборудование, о которых есть фото и видеоматериалы. Следовательно, количество уничтоженной техники значительно больше, чем отмечено в отчете.

В список не было включено стрелковое оружие, ПТРК, ПЗРК, беспилотники, гражданские автомобили, прицепы и устаревшее оборудование.

Многие записи, указанные как "заброшенные", скорее всего, в конце концов будут захвачены или уничтожены. Так же и часть захваченного оборудования может быть уничтожена, если его нельзя восстановить,
– говорится в сообщении.

В списке отмечается, что Россия потеряла много советских танков Т-62, Т-64А, Т-72. Всего в отчете говорится, что Россия лишилась 1 415 танков, из которых:

  • 816 – уничтожены;
  • 52 – повреждены;
  • 55 – брошены;
  • 490 – захвачены.

Россия потеряла по меньшей мере 203 советских танка T-72B, а также 225 российских танков T-72B3.

По данным разведчиков, в Украине Россия потеряла:

  • боевых бронированных машин – 683,
  • боевых машин пехоты – 1 610,
  • бронетранспортеров – 249,
  • командных пунктов и станций связи – 184,
  • инженерных транспортных средств и оборудования – 2 387;
  • мобильных машин пехоты – 164,
  • машин с защитой от мин и засад – 41,
  • буксированной артиллерии – 120,
  • машин и оборудования артиллерийской поддержки – 74,
  • самоходной артиллерии – 251,
  • РСЗО – 145,
  • зенитных пушек – 15,
  • САУ – 20,
  • ЗРК – 78,
  • радаров – 16,
  • самолетов – 63,
  • вертолетов – 54,
  • беспилотников – 141,
  • военно-морских кораблей – 11,
  • логистических поездов – 4,
  • грузовиков, транспортных средств и внедорожников – 1 907.

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