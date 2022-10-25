Нидерландские разведчики установили, что Россия потеряла 7 531 единицы такой техники. Сообщается, что в Украине уничтожено 4 627 единиц российской техники. Также повреждены 167 единиц техники, брошено 308, а захвачено – 2 447.
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Разведчики отмечают, что в этот список включены только уничтоженные транспортные средства и оборудование, о которых есть фото и видеоматериалы. Следовательно, количество уничтоженной техники значительно больше, чем отмечено в отчете.
В список не было включено стрелковое оружие, ПТРК, ПЗРК, беспилотники, гражданские автомобили, прицепы и устаревшее оборудование.
Многие записи, указанные как "заброшенные", скорее всего, в конце концов будут захвачены или уничтожены. Так же и часть захваченного оборудования может быть уничтожена, если его нельзя восстановить,
– говорится в сообщении.
В списке отмечается, что Россия потеряла много советских танков Т-62, Т-64А, Т-72. Всего в отчете говорится, что Россия лишилась 1 415 танков, из которых:
- 816 – уничтожены;
- 52 – повреждены;
- 55 – брошены;
- 490 – захвачены.
Россия потеряла по меньшей мере 203 советских танка T-72B, а также 225 российских танков T-72B3.
По данным разведчиков, в Украине Россия потеряла:
- боевых бронированных машин – 683,
- боевых машин пехоты – 1 610,
- бронетранспортеров – 249,
- командных пунктов и станций связи – 184,
- инженерных транспортных средств и оборудования – 2 387;
- мобильных машин пехоты – 164,
- машин с защитой от мин и засад – 41,
- буксированной артиллерии – 120,
- машин и оборудования артиллерийской поддержки – 74,
- самоходной артиллерии – 251,
- РСЗО – 145,
- зенитных пушек – 15,
- САУ – 20,
- ЗРК – 78,
- радаров – 16,
- самолетов – 63,
- вертолетов – 54,
- беспилотников – 141,
- военно-морских кораблей – 11,
- логистических поездов – 4,
- грузовиков, транспортных средств и внедорожников – 1 907.
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