Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України відзвітував, що з-під руїн штабу витягнули близько півсотні загиблих окупантів.
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Вцілілу техніку, яка стояла біля штабу, відтягнули, але не дуже далеко.
Тож, в окупантів є 2 варіанти: або чекати на друге відділення "фаєршоу", або якнайшвидше виконувати наказ Суровікіна на "маневр військ",
– додали у Центрі стратегічних комунікацій.
Раніше у соцмережах повідомляли про вибухи у населеному пункті Червоний Маяк на окупованій частині Херсонщини.
Український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на місцеві джерела повідомив, що були влучання по штабу російських окупантів, в якому, ймовірно, перебувало командування російських підрозділів, які окупували селище.
Селище Червоний Маяк на Херсонщині: карта
Окупанти відступають з Херсона
- Зранку 9 листопада російські війська підірвали ключові мости в правобережній частині Херсонської області і самі ж заявили, що чекають на ЗСУ.
- Командувач російських військ в Україні Сєргєй Суровікін оголосив, що окупаційна армія вимушено залишає Херсон.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на ситуацію довкола Херсона. Він відзначив, що в інформаційному просторі сьогодні було дуже багато радощів. Однак Зеленський наголосив, що емоції мають бути стриманіші. Коли буде наш результат, кожен це побачить.
- Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов сказав, що ЗСУ поспішати не варто. Він стверджує, що питання Херсона – справа місяця. За словами Смірнова, основна стратегія Генштабу ЗСУ – не наражати військових на небезпеку.
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