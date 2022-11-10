Центр стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины отчитался, что из-под развалин штаба вытащили около полусотни погибших оккупантов.

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Уцелевшую технику, которая стояла возле штаба, оттащили, но не очень далеко.

Так, у оккупантов есть 2 варианта: или ждать второго отделения "фаер-шоу", или как можно быстрее выполнять приказ Суровикина на "маневр войск",

– добавили в Центре стратегических коммуникаций.

Ранее в соцсетях сообщали о взрывах в населенном пункте Червоный Маяк на оккупированной части Херсона.

Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко со ссылкой на местные источники сообщил, что были попадания по штабу российских оккупантов, в котором, вероятно, находилось командование российских подразделений, оккупировавших поселок.

Поселок Червоный Маяк в Херсонской области: карта

Оккупанты отступают из Херсона

Утром 9 ноября российские войска подорвали ключевые мосты в правобережной части Херсонской области, и сами же заявили, что ждут ВСУ.

Командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что оккупационная армия вынужденно покидает Херсон.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию вокруг Херсона. Он отметил, что в информационном пространстве сегодня было очень много радости. Однако Зеленский подчеркнул, что эмоции должны быть более сдержанными. Когда будет наш результат, каждый увидит это.

Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов сказал, что ВСУ спешить не стоит. Он утверждает, что вопрос Херсона – дело месяца. По словам Смирнова, основная стратегия Генштаба ВСУ – не подвергать военных опасности.

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