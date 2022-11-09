Відповідну інформацію почали писати в місцевих телеграм-каналах та підтвердила місцева влада. Мовиться про переправи на правому березі Дніпра, пише 24 канал.

Зауважте Намагаються ввести нас в оману, – Маляр розповіла про плани окупантів на Херсонщині

Окупанти масово підривають мости на Херсонщині

По дорозі із Снігурівки в сторону Херсона на каналі підірвані мости,

– написав Євген Рищук.

За даними Олешківського міського голови, росіяни підірвали мости і в Білозерському районі.

За даними телеграм-каналів, російські загарбники вже підірвали: