Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Окупанти мають декілька варіантів

Маляр зазначила, що наразі наші військові звільняють території у південному напрямку. Також наші захисники успішно стримують ворожі війська.

За її словами, ворог своїми діями намагається дезорієнтувати українських військових. Однак наші розвідники уважно стежать за ситуацією.

Тут важливо об'єктивно підходити до ситуації, тому що ворог намагається ввести нас в оману. Ми фіксуємо ознаки того, що ворог може в перспективі покидати певні території, вони мають це в планах. Також маємо ознаки того, що ворог намагається укріпитися на територіях, які тимчасово окуповані,

– сказала Маляр.

Заступниця міністра оборони зазначила, що в окупанти розглядають декілька варіантів. І відступ з Херсону – це один із таких варіантів.

За словами Маляр, великою мірою дії ворога на Херсонщині залежатимуть від їхнього успіху у Донецькому напрямку, оскільки для них це наразі є головною метою.

Ми не можемо прогнозувати, як буде діяти ворог в тій ситуації, яка складеться,

– додала Маляр.

Яка ситуація на Херсонщині: останні новини

У Херсонській області триває контрнаступ ЗСУ. Нещодавно Ганна Маляр повідомляла про те, що ЗСУ ведуть активну оборону. За її словами, наші воїни поступово та впевнено витісняють окупантів.

Російські військові, схоже, відступають з Херсонського напрямку. Про це вони заявляють у розмовах зі своїми рідними.

Однак у ЗСУ запевняють, що це може бути лише ілюзією "відступу". Росія в такий спосіб намагається заманити ЗСУ.

Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес спрогнозував хід подій на Херсонщині. Він зазначив, що росіяни готують лінію оборони на обох берегах Дніпра. На його думку, Росія готується використати мобілізованих як "гарматне м'ясо".

Варте уваги – Прогноз від Бена Ходжеса про контрнаступ: дивіться відео