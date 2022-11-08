Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Оккупанты имеют несколько вариантов

Маляр отметила, что наши военные освобождают территории в южном направлении. Также наши защитники успешно сдерживают вражеские войска.

По ее словам, враг своими действиями пытается дезориентировать украинских военных. Однако наши разведчики внимательно следят за ситуацией.

Здесь важно объективно подходить к ситуации, потому что враг пытается ввести нас в заблуждение. Мы фиксируем признаки того, что враг может в перспективе покидать определенные территории, у них это в планах. Также есть признаки того, что враг пытается укрепиться на временно оккупированных территориях,

– сказала Маляр.

Замминистра обороны отметила, что оккупанты рассматривают несколько вариантов. И отступление из Херсона – один из таких вариантов.

По словам Маляр, во многом действия врага в Херсонской области будут зависеть от их успеха в Донецком направлении, поскольку для них это сейчас является главной целью.

Мы не можем прогнозировать, как будет действовать враг в сложившейся ситуации,

– добавила Маляр.

Какая ситуация в Херсонской области: последние новости

В Херсонской области продолжается контрнаступление ВСУ. Недавно Анна Маляр сообщала о том, что ВСУ ведут активную оборону. По ее словам, наши воины постепенно и уверенно вытесняют оккупантов.

Российские военные, похоже, отступают с Херсонского направления. Об этом они заявляют в разговоре со своими родными.

Однако в ВСУ уверяют, что это может быть лишь иллюзией отступления. Россия таким образом пытается заманить ВСУ.

Бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес спрогнозировал ход событий на Херсонщине. Он отметил, что россияне готовят линию обороны по обоим берегам Днепра. По его мнению, Россия готовится использовать мобилизованных как "пушечное мясо".

Достойно внимания – Прогноз от Бена Ходжеса о контрнаступлении: смотрите видео