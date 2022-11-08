Як буде розвиватися ситуація на Херсонщині в інтерв'ю 24 каналу спрогнозував колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес. За його словами, щодо Херсона є 3 чи 4 критичні точки.

До речі Крим – це приз, – генерал Ходжес пояснив, чому росіянам доведеться залишити півострів до літа

Росія готується використати мобілізованих як "гарматне м'ясо"

У першу чергу генерал висловив свій захват щодо дій Генштабу ЗСУ на фронті, "як вони методично і професійно зменшують російські можливості й витісняюь російські сили, які все ще перебувають на правому березі Дніпра".

Знищення мостів робить постачання російських військ дуже ускладненим, а також унеможливлює вивезення важкого озброєння. Крім того, Генштаб не кидає свої війська у криваву м'ясорубку раніше, ніж потрібно,

– сказав він.

Крім того, Бен Ходжес підкреслив, що Росія послідовно викрадає українських мирних жителів та депортує їх.

"Ми вже знаємо про щонайменше мільйон депортованих. Лише з Херсона росіяни вивезли від 70 до 100 тисяч людей. Про це не можна забувати", – розповів генерал.

Зверніть увагу Це їхній шанс відколотися, – Ходжес спрогнозував, як розвалиться Росія після перемоги України

Колишній командувач американської армії у Європі наголосив, що росіяни готують лінію оборони на обох берегах Дніпра. На його думку, Росія готується використати мобілізованих як "гарматне м'ясо".

Вони позабирали цивільних, щоб розчистити собі шлях. Скидається на те, що росіян замінюють своїх десантників на мобілізованих, щоб використати їх як "гарматне м'ясо". Вони будують нову лінію оборони на лівому березі Дніпра, де у них кращі позиції. У цьому плані росіяни не дурні,

– зазначив Ходжес.

За словами генерала, коли українці зачистять Херсон на правому березі, то зможуть підтягнути туди системи HIMARS. Завдяки HIMARS ЗСУ зможуть нищити російську логістику та оборонні споруди ближче до Криму.

"І це буде добре. Але все ж таки потрібно ще перебратися через річку. Генштаб, ясна річ, в курсі всього цього і підійде до наступної фази так само виважено, як робив це раніше", – резюмував він.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з екскомандувачем американської армії у Європі генералом Беном Ходжесом читайте незабаром на сайті 24 каналу.

Яка ситуація на Херсонщині

У Херсонській області триває контрнаступ ЗСУ. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр інформувала, що ЗСУ ведуть активну оборону. За її словами, наші воїни поступово та впевнено витісняють окупантів.

В останні дні росіяни почали натякати про відступ з Херсонщини. Зокрема, про відступ з Херсонщини російські військові говорять у розмові з рідними.

Однак в ЗСУ кажуть, що окупанти намагаються створити ілюзію "відходу" з Херсонщини та заманити наших воїнів.

Повідомлялося, що на правому березі Дніпра продовжують діяти російські елітні підрозділи. Також там росіяни планують укріпити оборону. Крім того, окупанти намагаються закріплюватися на лівому березі.

Зверніть увагу – карта бойових дій на Донбасі: дивіться відео