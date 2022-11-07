Про ситуацію на фронті в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона прокоментувала інформацію росіян про буцімто відступ з Херсонщини.

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ЗСУ ведуть активну оборону

Маляр наголосила, що вкрай важливо критично ставитися до інформації, яку подають росіяни, адже "війна це в тому числі мистецтво обману".

Як сказала заступниця глави Міноборони, з одного боку росіяни демонструють дії щодо виведення сил з регіону, але з іншого – продовжують так звані заходи з інтеграції окупованих територій України в російський простір.

Тому не варто сприймати це все однозначно. Треба інформацію аналізувати комплексно, щоб зрозуміти,

– зазначила Маляр.

При цьому вона підкреслила, що наразі на Півдні та Сході з боку ЗСУ триває активна оборона. Маляр пояснила, що динаміка війни буває різна.

Зокрема, буває висока інтенсивність і миттєве просування та звільнення територій. Зокрема, це було на Харківському напрямку.

Під час активної оборони, як заявила Маляр, заслуга ЗСУ полягає в тому, що наші воїни при активному наступі окупантів не здають жодного сантиметра української землі.

Разом з тим, заступниця міністра оборони сказала, що є напрямки, де ЗСУ витісняють ворога. За її словами, цю інформацію повідомить Генштаб ЗСУ.

Витісняємо і на Південному і на Східному напрямку по певних регіонах. На Східному напрямку епіцентр подій і боїв – це Донецька область. Соледар Бахмут і те, що поряд. На Сході є регіони, де ми поступово, але впевнено витісняємо ворога,

– резюмувала Маляр.

Що відомо про ситуацію на фронті

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка на Донеччині та Білогорівка в Луганській області.

Російські військові прагнуть знову захопити Білогорівку, адже бояться, що далі ЗСУ підуть звільняти Лисичанськ та інші міста в Луганській області. При цьому Росія під час атак під Білогорівкою щоразу втрачає багато живої сили. Найбільш активні бойові дії тривають біля Сватового.

Також Кремль кладе багато життів своїх солдатів для захоплення Бахмута, однак вже 4 місяці не може це зробити. Українські військові пояснили, що Росія хоче захопити Бахмут, оскільки це місто логістичний центр.

У Херсонській області росіян щоразу переслідує "бавовна". Крім того, російські військові у розмові з рідними говорять про відступ з Херсонщини. Та в ЗСУ кажуть, що окупанти намагаються створити ілюзію "відходу" з Херсонщини та заманити наших воїнів.

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