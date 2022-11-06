Про ситуацію на Луганському напрямку розповів очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. За його словами, ситуація складна через несприятливу погоду.
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Погода ускладнює просування ЗСУ
Він повідомив, що волога в землі не дає можливості проїжджати колісною технікою. Відтак, просування ЗСУ можливе лише на гусеницях.
Це дуже ускладнює рух ЗСУ вперед,
– заявив Роман Власенко.
Крім того, він повідомив, що контрнаступ ЗСУ сповільнився біля Білогорівки та Кремінної. Натомість Сватове є центром протистояння у Луганській області.
Сватове на карті
"Наразі щодо контрнаступу ситуація трохи сповільнилась біля Білогорівки та Кремінної. Більш-менш рух є навколо Сватового – північніше, південніше. Зараз Сватове є центром протистояння на Луганщині" – повідомив глава Сєверодонецької РВА.
Окупанти зазнають шалених втрат
Активіст Сергій Стерненко повідомив, що на Сватівському напряму у ворога величезні втрати. Він написав, що окупанти кидають у бій мобілізованих та зеків практично без підтримки техніки.
"Ті масово вмирають, і на їхні вже пристріляні позиції заходить нове м'ясо. І так по колу. Схожа картина і на сусідніх ділянках фронту", – зазначив Стерненко.
Зазначимо, що під Макіївкою ЗСУ, ймовірно, розбили цілий батальйон мобілізованих росіян. Родичі мобілізованих з Воронезької області розповіли, що з 570 окупантів вижили лише 29.
Яка ситуація у Луганській області
- Про те, що контрнаступ ЗСУ сповільнився, свідчать і заяви глави Луганської ОВА Сергія Гайдая. Раніше він повідомляв, що ЗСУ щодня просуваються на декілька кілометрів на Луганському напрямку.
- Однак 5 листопада Сергій Гайдай зазначив, що наші воїни щодня просуваються на 500 метрів. Очільник Луганської ОВА наголосив, що окупанти встигли підготуватися та стягують резерви.
- Важливо зазначити, що нещодавно українські захисники взяли під вогневий контроль трасу "Сватове – Кремінна". Також наші воїни звільнили від окупантів селище Невське та завдали там ворогу серйозних втрат.
- Гайдай інформував, що на напрямку зі Сватового до Кремінної постійно йдуть бої. За його словами, окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ та втрачають багато живої сили.
- Протягом 4 – 5 листопада українські воїни відбили російські атаки біля Білогорівки.
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