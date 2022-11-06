Про ситуацію на Луганському напрямку розповів очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. За його словами, ситуація складна через несприятливу погоду.

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Погода ускладнює просування ЗСУ

Він повідомив, що волога в землі не дає можливості проїжджати колісною технікою. Відтак, просування ЗСУ можливе лише на гусеницях.

Це дуже ускладнює рух ЗСУ вперед,

– заявив Роман Власенко.

Крім того, він повідомив, що контрнаступ ЗСУ сповільнився біля Білогорівки та Кремінної. Натомість Сватове є центром протистояння у Луганській області.

Сватове на карті

"Наразі щодо контрнаступу ситуація трохи сповільнилась біля Білогорівки та Кремінної. Більш-менш рух є навколо Сватового – північніше, південніше. Зараз Сватове є центром протистояння на Луганщині" – повідомив глава Сєверодонецької РВА.

Окупанти зазнають шалених втрат

Активіст Сергій Стерненко повідомив, що на Сватівському напряму у ворога величезні втрати. Він написав, що окупанти кидають у бій мобілізованих та зеків практично без підтримки техніки.

"Ті масово вмирають, і на їхні вже пристріляні позиції заходить нове м'ясо. І так по колу. Схожа картина і на сусідніх ділянках фронту", – зазначив Стерненко.

Зазначимо, що під Макіївкою ЗСУ, ймовірно, розбили цілий батальйон мобілізованих росіян. Родичі мобілізованих з Воронезької області розповіли, що з 570 окупантів вижили лише 29.

Яка ситуація у Луганській області

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