Адже російські загарбники просто не зможуть "закопатися" для оборони. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Дощі допомагатимуть ЗСУ

Так, будь-які фортифікаційні споруди, які окупанти намагатимуться викопати в наших ґрунтах не витримуватимуть осінніх дощів. Вони просто осипатимуться через них.

Вони не встигнуть їх (фортифікаційні споруди – 24 канал) побудувати через різні технологічні моменти, тому просто не встигнуть "закопатися",

– пояснив Світан.

Крім того, українські захисники наступають не полями, а вздовж доріг, якими наша військова техніка, яка є досить легкою, може нормально пересуватися.

"Зараз ми бачитимемо вектор наступу та нашого просування саме вздовж доріг", – зауважив військовий експерт. Він зазначив, що просування ЗСУ відбуватиметься як на Луганському напрямку, так і на Запорізькому та Херсонському.

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