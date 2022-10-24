Адже російські загарбники просто не зможуть "закопатися" для оборони. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.
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Дощі допомагатимуть ЗСУ
Так, будь-які фортифікаційні споруди, які окупанти намагатимуться викопати в наших ґрунтах не витримуватимуть осінніх дощів. Вони просто осипатимуться через них.
Вони не встигнуть їх (фортифікаційні споруди – 24 канал) побудувати через різні технологічні моменти, тому просто не встигнуть "закопатися",
– пояснив Світан.
Крім того, українські захисники наступають не полями, а вздовж доріг, якими наша військова техніка, яка є досить легкою, може нормально пересуватися.
"Зараз ми бачитимемо вектор наступу та нашого просування саме вздовж доріг", – зауважив військовий експерт. Він зазначив, що просування ЗСУ відбуватиметься як на Луганському напрямку, так і на Запорізькому та Херсонському.
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Ситуація на фронті: актуальна інформація
- Станом на 24 жовтня інтенсивні бої продовжуються на Донбасі. Зокрема на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де ворог ще намагається наступати. Натомість на Півдні триває контрнаступ ЗСУ.
- Крім того, українські захисники продовжують завдавати шалених втрат противнику. Так, бійці ЗСУ вже ліквідували 67 940 загарбників, з них 470 – лише протягом останньої доби. До того ж українські військові знешкодили тисячі одиниць ворожої техніки.
- У тимчасово окупованому селищі Михайлівка, що на Запоріжжі українські захисники знищили одразу 3 реактивні системи залпового вогню "Град". Ба більше, окупантам терміново довелося евакуювати близько 70 своїх поранених військових.
- На Херсонщині російські загарбники дуже міцно "засіли" за оборонним рубежем. Однак українським військовим все ж вдається рухати лінію фронту вперед.
- Натомість на Луганщині окупанти будують систему фортифікаційних споруд – так звану "лінію Вагнера". Втім, це більше медійна картинка, аніж лінія оборони. Тож вона не те що не зупинить українських військових, коли вони підуть у контрнаступ – вона їх навіть не затримає.