Ведь российские захватчики просто не смогут "закопаться" для обороны. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан.
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Так, любые фортификационные сооружения, которые оккупанты будут пытаться выкопать в наших почвах, не будут выдерживать осенних дождей. Они будут просто осыпаться из-за них.
Они не успеют их (фортификационные сооружения – 24 канал) построить из-за разных технологических моментов, поэтому просто не успеют "закопаться",
– объяснил Свитан.
Кроме того, украинские защитники наступают не полями, а вдоль дорог, которыми наша достаточно легкая военная техника может нормально передвигаться.
"Сейчас мы будем видеть вектор наступления и нашего продвижения как раз вдоль дорог", – заметил военный эксперт. Он отметил, что продвижение ВСУ будет происходить как на Луганском направлении, так и на Запорожском и Херсонском.
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Ситуация на фронте: актуальная информация
- По состоянию на 24 октября интенсивные бои продолжаются на Донбассе. В частности, на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где враг еще пытается наступать. На юге продолжается контрнаступление ВСУ.
- Кроме того, украинские защитники продолжают наносить безумные потери противнику. Так, бойцы ВСУ уже ликвидировали 67 940 захватчиков, из них 470 – только за последние сутки. К тому же, украинские военные обезвредили тысячи единиц вражеской техники.
- Во временно оккупированном поселке Михайловка, что на Запорожье украинские защитники уничтожили сразу 3 реактивные системы залпового огня "Град". Более того, оккупантам срочно пришлось эвакуировать около 70 своих раненых военных.
- В Херсонской области российские захватчики очень крепко "засели" за оборонительным рубежом. Однако украинским военным все же удается двигать линию фронта вперед.
- На Луганщине оккупанты строят систему фортификационных сооружений – так называемую "линию Вагнера". Впрочем, это больше медийная картинка, чем линия обороны. Поэтому она не только не остановит украинских военных, когда они пойдут в контрнаступление – она их даже не задержит.