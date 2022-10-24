Ведь российские захватчики просто не смогут "закопаться" для обороны. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Так, любые фортификационные сооружения, которые оккупанты будут пытаться выкопать в наших почвах, не будут выдерживать осенних дождей. Они будут просто осыпаться из-за них.

Они не успеют их (фортификационные сооружения – 24 канал) построить из-за разных технологических моментов, поэтому просто не успеют "закопаться",

– объяснил Свитан.

Кроме того, украинские защитники наступают не полями, а вдоль дорог, которыми наша достаточно легкая военная техника может нормально передвигаться.

"Сейчас мы будем видеть вектор наступления и нашего продвижения как раз вдоль дорог", – заметил военный эксперт. Он отметил, что продвижение ВСУ будет происходить как на Луганском направлении, так и на Запорожском и Херсонском.

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