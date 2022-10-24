Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Він зазначив, що це лише чергова робота росіян задля картинки та медійних кадрів.
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"Лінія Вагнера" є лише медійною картинкою
Військовий експерт наголосив, що лінії оборони виконуються зовсім не так. Окрім того, росіяни могли хоча б для прикладу подивитися, на систему захисту, яку побудували українські військові.
Це більше медійна картинка. Найімовірніше, вона потрібна Прігожину для виконання якихось завдань,
– зауважив Світан.
Так, "кухар Путіна" Євгєній Прігожин може використовувати "лінію Вагнера" суто для піару в Росії, щоб займати якісь політичні горизонти. Або ж показати мобілізованим мешканцям з так званих "ЛНР" і "ДНР", які отримали російські паспорти, мовляв, окупанти ніде не поділися й перебувають тут.
За словами військового експерта, "лінія Вагнера" – це не військові споруди, а лише медійна картинка. Отже, вона не те що не зупинить українських військових, коли вони підуть у контрнаступ – вона їх навіть не затримає.
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Росіяни будують лінію оборони: що відомо
- Посіпака російського президента Євгєній Прігожин 19 жовтня оголосив про побудову укріпленої "лінії Вагнера". Вона начебто має запобігти потенційному просуванню українських захисників на Луганщині.
- Як зазначають експерти, вона складається з чотирьох рядів протитанкових цементних пірамід і вже розтягнулася на два кілометри. А загальна довжина цієї оборонної споруди може сягати 217 кілометрів.
- Відповідна система фортифікаційних споруд побудована за принципом Атлантичного валу, який був створений за наказом Гітлера на Заході Німеччини. Однак керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що це лише жалюгідна пародія.
- Ба більше, окупанти почали встановлювати оборонні споруди не лише на Луганщині, а й на території країни-агресорки. Так протитанкові трикутники вже з'явилися в Бєлгородській області.