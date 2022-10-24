Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Він зазначив, що це лише чергова робота росіян задля картинки та медійних кадрів.

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"Лінія Вагнера" є лише медійною картинкою

Військовий експерт наголосив, що лінії оборони виконуються зовсім не так. Окрім того, росіяни могли хоча б для прикладу подивитися, на систему захисту, яку побудували українські військові.

Це більше медійна картинка. Найімовірніше, вона потрібна Прігожину для виконання якихось завдань,

– зауважив Світан.

Так, "кухар Путіна" Євгєній Прігожин може використовувати "лінію Вагнера" суто для піару в Росії, щоб займати якісь політичні горизонти. Або ж показати мобілізованим мешканцям з так званих "ЛНР" і "ДНР", які отримали російські паспорти, мовляв, окупанти ніде не поділися й перебувають тут.

За словами військового експерта, "лінія Вагнера" – це не військові споруди, а лише медійна картинка. Отже, вона не те що не зупинить українських військових, коли вони підуть у контрнаступ – вона їх навіть не затримає.

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