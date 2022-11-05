Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай анонсував, що незабаром можна чекати хороших новин від Генштабу.

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Новини хороші є. Може, не так швидко, як нам хотілося б, але по 500 метрів наші війська просуваються щодня,

– розповів посадовець.

Окупанти встигли підготуватись

Гайдай зазначив, що жоден населений пункт не дається нашим захисникам просто. Окупанти встигли підготуватися. Крім того, їм підвозять мобілізованих. Звісно, вони погано підготовлені, але якщо в їхніх руках зброя, вона стріляє та вбиває.

На жаль, втрати є. Чиновник наголосив, не треба забувати, якою ціною звільняють території.

Успіхи ЗСУ на Луганщині

Раніше Гайдай повідомляв, що від початку жовтня українські захисники деокупували вже 9 населених пунктів.

На початку жовтня глава ОВА повідомив про старт деокупації Луганщини. Він розповів, що ЗСУ деокупували 7 сіл: Новолюбівка, Невське, Греківка, Новоєгорівка, Надія, Андріївка, Стельмахівка.

Втім, російська армія нещадно обстрілює деокуповані території. Невське буквально накривають "Градами".

Наприкінці місяця Гайдай зазначав, що окупанти підривають мости, бо ЗСУ наближаються. Наприклад, вони підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського.

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