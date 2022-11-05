Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай анонсував, що незабаром можна чекати хороших новин від Генштабу.
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Новини хороші є. Може, не так швидко, як нам хотілося б, але по 500 метрів наші війська просуваються щодня,
– розповів посадовець.
Окупанти встигли підготуватись
Гайдай зазначив, що жоден населений пункт не дається нашим захисникам просто. Окупанти встигли підготуватися. Крім того, їм підвозять мобілізованих. Звісно, вони погано підготовлені, але якщо в їхніх руках зброя, вона стріляє та вбиває.
На жаль, втрати є. Чиновник наголосив, не треба забувати, якою ціною звільняють території.
Успіхи ЗСУ на Луганщині
- Раніше Гайдай повідомляв, що від початку жовтня українські захисники деокупували вже 9 населених пунктів.
- На початку жовтня глава ОВА повідомив про старт деокупації Луганщини. Він розповів, що ЗСУ деокупували 7 сіл: Новолюбівка, Невське, Греківка, Новоєгорівка, Надія, Андріївка, Стельмахівка.
- Втім, російська армія нещадно обстрілює деокуповані території. Невське буквально накривають "Градами".
- Наприкінці місяця Гайдай зазначав, що окупанти підривають мости, бо ЗСУ наближаються. Наприклад, вони підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського.
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