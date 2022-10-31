Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Посадовець також підкреслив, що окупанти продовжують обстрілювати деокуповані території.

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На Луганщині деокупували 9 населених пунктів

Гайдай підкреслив, що загалом українські воїни вже звільнили від загарбників 9 населених пунктів Луганської області.

Сподіваюся, що наші захисники з кожним тижнем цю цифру збільшуватимуть. І ми готові вже працювати, всі керівники міських та обласних військових адміністрацій давно хочуть повернутися і працювати,

– зазначив очільник Луганської ОВА.

На жаль, російська армія нещадно обстрілює деокуповані території. Невське буквально накривають "Градами". Однак, наші волонтери вже працюють у цьому селі та допомагають місцевим жителям. Також у селі організували евакуацію.

Гайдай розповів, що на Луганщині планують розвозити гуманітарні набори та набори першої необхідності для ремонтів. Також вже підготували медикаменти та буржуйки.

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Які населені пункти Луганщини раніше звільнили від бійців Путіна

На початку жовтня Сергій Гайдай повідомив про старт деокупації Луганщини. Згодом посадовець оприлюднив список звільнених від ворога населених пунктів.

Так, українські захисники деокупували 7 сіл:

Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;

Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;

Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;

Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району.

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