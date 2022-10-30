Деталі розповів Сергій Гайдай – голова Луганської ОВА. Він заявив, що загарбникам – дуже страшно.

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Їм дуже страшно, бо ми дуже близько. Росіяни підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського,

– заявив Гайдай.



Росіяни підірвали міст на Луганщині / Фото Сергія Гайдая



Окупанти бояться наступу ЗСУ й підривають мости / Фото Сергія Гайдая

Успіх ЗСУ на Луганщині

Сергій Череватий – речник Східного угруповання військ ЗСУ – повідомив, що на Луганщині герої ЗСУ взяли під повний вогневий контроль трасу Сватове – Кремінна.

Окрім того, станом на 28 жовтня Гайдай повідомив, що у районі Сватового тривають запеклі бої. Це суттєво ускладнює життя російських загарбників. Зокрема, впливає на постачання російських військ та їхню логістику.

Водночас людей закликають утриматися від коментарів у мережі. Для ефективної роботи героям необхідна тиша. Українські захисники та захисниці продовжують просуватися на Луганщині.

"Не так швидко, як би нам хотілося. Але ми й розуміли, що не буде такого швидкого просування на Луганщині", – заявив Гайдай.

Він наголосив, що в окупантів був час, аби стягнути резерви. Зокрема, там фіксують багато мобілізованих з Росії.

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