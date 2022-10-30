Детали рассказал Сергей Гайдай – глава Луганской ОВА. Он заявил, что захватчикам – очень страшно.
Заметьте День маленьких больших побед: как России подгорело из-за подбитого "Ивана Голубца"
Им очень страшно, потому что мы очень близко. Россияне взорвали мост через реку Красная возле Краснореченского,
– заявил Гайдай.
Россияне взорвали мост в Луганской области / Фото Сергея Гайдая
Оккупанты боятся наступления ВСУ и взрывают мосты / Фото Сергея Гайдая
Успех ВСУ в Луганской области
Сергей Череватый – спикер Восточной группировки войск ВСУ – сообщил, что в Луганской области герои ВСУ взяли под полный огневой контроль трассу Сватово – Кременная.
Кроме того, по состоянию на 28 октября Гайдай сообщил, что в районе Сватового продолжаются ожесточенные бои. Это значительно усложняет жизнь российских захватчиков. В частности, влияет на снабжение российских войск и их логистику.
В то же время, людей призывают воздержаться от комментариев в сети. Для эффективной работы героям необходима тишина. Украинские защитники и защитницы продолжают продвигаться в Луганской области.
"Не так быстро, как бы нам хотелось. Но мы и понимали, что не будет такого быстрого продвижения в Луганской области", – заявил Гайдай.
Он подчеркнул, что у оккупантов было время, чтобы стянуть резервы. В частности, там фиксируют много мобилизованных из России.
Заметьте – новые потери оккупантов: смотрите видео