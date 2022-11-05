Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай анонсировал, что в скором времени можно ожидать хороших новостей от Генштаба.

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Новости хорошие есть. Может, не так быстро, как нам хотелось бы, но по 500 метров наши войска продвигаются каждый день,

– рассказал чиновник.

Оккупанты успели подготовиться

Гайдай отметил, что ни один населенный пункт не дается нашим защитникам просто. Оккупанты успели подготовиться. Кроме того, им подвозят мобилизованных. Конечно, они плохо подготовлены, но если в их руках оружие, оно стреляет и убивает.

К сожалению, потери есть. Чиновник подчеркнул, не нужно забывать, какой ценой освобождают территории.

Успехи ВСУ в Луганской области

Ранее Гайдай сообщал, что с начала октября украинские защитники деоккупировали уже 9 населенных пунктов.

В начале октября глава ОВА сообщил о старте деоккупации Луганской области. Он рассказал, что ВСУ деоккупировали 7 сел: Новолюбовка, Невское, Грековка, Новоегоровка, Надежда, Андреевка, Стельмаховка.

Впрочем, русская армия беспощадно обстреливает деоккупированные территории. Невское буквально накрывают "Градами".

В конце месяца Гайдай отмечал, что оккупанты подрывают мосты, потому что ВСУ приближаются. К примеру, они подорвали мост через реку Красная у Краснореченского.

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