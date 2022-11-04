Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, есть территории, оккупированные россиянами без активной фазы боевых действий.

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Речь идет преимущественно о сельской местности. В таких местах люди смогут перезимовать, потому что их спасет печное отопление.

Если же говорить о той части Луганщины, которая 4,5 месяца держала все нашествие оккупационных войск, то там ситуация ужасная. Там нет нормального водоснабжения, газоснабжения, электричества,

– подчеркнул глава Луганской ОВА.

Как люди готовятся к зиме в Луганской области

По его словам, в городах большое количество многоэтажек испытало разрушения: некоторые полностью уничтожены, некоторые - частично. Туда нет возможности провести ни газ, ни электричество.

Гайдай отметил, что подготовить к зиме большие города вообще не получится.

Поэтому некоторые люди просто едут в глубь Луганской области и даже самовольно занимают пустые дома, даже если они в не очень удовлетворительном состоянии. Но это все равно лучше, чем вообще быть в квартире без света, воды и газа,

– сказал глава Луганской ОВА.

Лучший вариант – эвакуация

Он добавил, что лучший вариант для жителей Луганской области – эвакуироваться в другие регионы.

Сейчас мы забираем меньше людей, не так, как в течение 5 месяцев подряд. Это связано с тем, что в некоторых селах осталось очень мало людей,

– отметил Гайдай.

Глава Луганской ОВА рассказал, что несколько дней назад побывал в селе Стельмаховка, которое было деоккупировано в начале октября. Оттуда удалось эвакуировать последних 7 человек.

Куда могут отправиться люди, эвакуируемые из Луганской области

Как отметил Гайдай, людей, эвакуированных с деоккупированных территорий, сначала привозят в Харьков. Далее если есть какие-то родственники или друзья, готовые принять эвакуированных, власти помогают добраться до места назначения.

Посредством "Укрзализныци" мы постоянно отправляем людей туда, куда они желают. Если нет возможности остановиться у кого-то, тогда уже отправляем его в те области, которые готовы принимать наших эвакуированных людей,

– рассказал глава Луганской ОВА.

По его словам, жителей Луганщины ждут в ряде областей, в частности это:

Хмельницкая,

Закарпатье,

Ивано-Франковская область,

Закарпатская область.

Гайдай добавил, что вообще ни одна из областей Украины не отказывает людям, которым пришлось эвакуироваться из-за войны.

Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области: смотрите видео

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