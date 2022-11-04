О ситуации в Луганском направлении в эфире телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он сообщил, что на направлении из Сватового в Кременную постоянно идут бои.
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Россия завезла на Луганщину огромное количество личного состава
По словам Гайдая, противник пытается "где-то найти какой-то пробел в обороне, или какое-то слабое звено, чтобы где-то там дожать и прорвать линию оборона".
Россияне пытаются пробить оборону возле Сватового – Кременной: карта
Как сказал глава Луганской ОВА, такие действия со стороны российских оккупационных войск происходят постоянно.
Обстрелов огромное количество. Просто их сотни в день. Постоянно обстреливаются позиции,
– сообщил он.
Гайдай отметил, что оккупанты завезли в Луганщину очень огромное количество личного состава "как раз из тех, которых недавно мобилизовали в России и зеки, которых набрал Пригожин". При этом, по словам руководителя ОВА, личный состав "не считают", то есть используют как пушечное мясо.
"Что сейчас происходит. После обстрелов стандартная тактика. Отправляют подразделение – взвод, чтобы они шли в наступление. Они погибают и отправляют сразу следующее подразделение или снова обстрелы", – рассказал Гайдай.
По словам главы Луганской ОВА, россияне даже не уносят тела погибших военных. "Реально второе или третье подразделение, которое идет в наступление – они идут по своим трупам", – резюмировал он.
Что еще известно о ситуации в Луганской области
- Ранее Сергей Гайдай информировал, что ВСУ ежедневно продвигается на несколько километров в Луганском направлении. Как известно, недавно украинские защитники взяли под огневой контроль трассу "Сватово – Кременная".
- Сообщалось, что ВСУ удалось освободить от оккупантов поселок Невский. Там наши воины нанесли врагу серьезные потери. Также в оккупированном Алчевске 31 октября прогремел мощный взрыв в здании, где проживали россияне.
- В то же время россияне в оккупированном Сватовом разместили свои подразделения в школах. При этом они принуждают родителей приводить детей на уроки. Таким образом, враг использует детей в качестве щита.
- Добавим, что СМИ опубликовали спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что "вагнеровцы" построили почти двухкилометровое укрепление в Луганской области.
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