Вражеские войска размещаются также на предприятиях. При этом они заставляют работников выполнять свою работу.

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Эта тактика оккупантов направлена на то, чтобы использовать гражданское население в качестве "живого щита". Дети и работники вынуждены находиться в опасных условиях под постоянными обстрелами. Однако комфорт и безопасность населения – последнее о чем думают российские военные. Ведь именно между детьми они хотят укрыться от ударов ВСУ.

Где расположено Сватово / Карта Deep State Map​

Что происходит на оккупированных территориях Украины: последние новости

Вражеские войска осуществляют принудительную "эвакуацию" жителей Херсонской области, потому что якобы "переживают" за их безопасность. Однако настоящая цель захватчиков другая – они хотят депортировать украинцев в Россию . Сначала людей везут в Крым, а затем – в депрессивные регионы государства-агрессорки.

В оккупированном Мариуполе ситуация критическая, ведь город вообще не готов к зиме. У россиян нет адекватного плана, как улучшить ситуацию. Они привезли подрядчиков, которые установили радиаторы отопления, при том, что в квартире не было окон. Многие мариупольцы продолжают жить в подвалах, а некоторые самостоятельно поселяются в пустые дома, которые уцелели после обстрелов.

2 ноября в оккупированном Энергодаре работникам Запорожской АЭС наконец-то удалось восстановить горячую воду и теплоснабжение . Однако пока – не в полном объеме.

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