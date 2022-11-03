Ворожі війська розміщуються також на підприємствах. При цьому вони змушують працівників виконувати свою роботу.

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Ця тактика окупантів спрямовна на те, щоб використати цивільне населення в якості "живого щита". Діти й працівники змушені перебувати у небезпечних умовах – під постійними обстрілами. Однак комфорт і безпека населення – останнє про що думають російські військові. Адже саме між дітьми вони хочуть сховатися від ударів ЗСУ.

Де розташоване Сватове / Карта Deep State Map

Що відбувається на окупованих територіях України: останні новини

Ворожі війська здійснюють примусову "евакуацію" мешканців Херсонської області, бо нібито "переживають" за їхню безпеку. Однак справжня мета загарбників інша – вони хочуть депортувати українців у Росію. Спершу людей везуть в Крим, а тоді – у депресивні регіони держави-агресорки.

В окупованому Маріуполі ситуація критична, адже місто взагалі не готове до зими. У росіян немає адекватного плану, як покращити ситуацію. Вони привезли підрядників, які встановили радіатори опалення, при тому, що у квартирі не було вікон. То ж багато маріупольців продовжують жити у підвалах, а деякі самостійно поселяються у пусті домівки, які вціліли після обстрілів.

2 листопада в окупованому Енергодарі працівникам Запорізької АЕС нарешті вдалося відновити гарячу воду й теплопостачання. Однак наразі – не у повному обсязі.

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