Сейчас в Луганской области продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщает 24 канал.

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В Луганской области ВСУ уничтожили важные объекты

За прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили:

4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

3 склада боеприпасов,

6 других важных военных объектов врага.

Тяжелые бои в Луганской области

Из разных видов вооружения оккупанты обстреляли на Купянском и Лиманском направлениях Грековку, Макеевку, Надежду и Невское.

В сутки враг 7 раз штурмовал позиции наших военных вдоль линии столкновения. Противник совершил 20 артиллерийских и минометных обстрелов, а также 2 авиаудара.

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