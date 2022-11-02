Нині на Луганщині тривають важкі бої. Про це інформує 24 канал.
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На Луганщині ЗСУ знищили важливі об’єкти
За минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили:
- 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки,
- 3 склади боєприпасів,
- 6 інших важливих військових об’єктів ворога.
Важкі бої на Луганщині
З різних видів озброєння окупанти обстріляли на Куп’янському та Лиманському напрямках Греківку, Макіївку, Надію та Невське.
За добу ворог 7 разів штурмував позиції наших військових вздовж лінії зіткнення. Противник здійснив 20 артилерійських та мінометних обстрілів, а також 2 авіаудари.
Яка ситуація на Луганщині: останні новини
- Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ взяли під вогневий контроль ділянки траси "Сватове – Кремінна", що на Луганщині. Також припускають, що північніше від Сватового захисники України прорвали фронт.
- Також Гайдай розповів, що українські захисники просуваються не так швидко, як цього б хотіли. На заваді швидкому просуванню стало те, що Росія встигла підтягнути резерви. Крім того, перешкоджає і несприятлива погода.
- До речі, від початку жовтня ЗСУ деокупували вже 9 населених пунктів Луганщини. Але, на жаль, російська армія нещадно обстрілює деокуповані території. Так, Невське буквально накривають "Градами".
- ЗСУ деокупували село Макіївку, що на Луганщині. Таким чином, українські військові активно звільняють Сватівщину.
- Окрім цього, Гайдай розповів, що на Луганщині планують розвозити гуманітарні набори та набори першої необхідності для ремонтів. Також вже підготували медикаменти та буржуйки.
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