Нині на Луганщині тривають важкі бої. Про це інформує 24 канал.

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На Луганщині ЗСУ знищили важливі об’єкти

За минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили:

4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки,

3 склади боєприпасів,

6 інших важливих військових об’єктів ворога.

Важкі бої на Луганщині

З різних видів озброєння окупанти обстріляли на Куп’янському та Лиманському напрямках Греківку, Макіївку, Надію та Невське.

За добу ворог 7 разів штурмував позиції наших військових вздовж лінії зіткнення. Противник здійснив 20 артилерійських та мінометних обстрілів, а також 2 авіаудари.

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