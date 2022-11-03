Никакого мяса или круп: люди едят только овощи

Россияне завезли из Татарстана в Лисичанск морковь, лук и свеклу. Это все многообразие, которое есть у местных жителей.

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О никаком сбалансированном или просто нормальном питании речи нет. Люди должны выживать только на овощах. Кстати, для семей с детьми даже есть привилегии – они могут брать яблоки.

Вместе с полиэтиленовой пленкой из Татарстана привезли морковь, лук и свеклу. У кого есть дети – дают яблоки. Круп или мяса у россиян нет,

– рассказали в Луганской ОВА.

Какова ситуация в Луганской области

В Миловом и Новопскове враг усилил фильтрационные меры. После выборочных обысков в населенных пунктах исчезли люди. Родственники не могут узнать, что с задержанными, а возвращают оккупанты только через месяц – два.

2 ноября русские войска пытались наступать у Макеевки, Невского и Белогоровки. Однако их наглым планам помешали украинские военные.

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Через сутки враг обстрелял:

Невское,

Грековка,

Надежда,

Площадку,

Суходолу.

Обратите внимание! В Сватовом россияне начали размещать свои подразделения в школах и на предприятиях. При этом они заставляют родителей отправлять детей на работу, а работников – выходить на смену. Таким способом враг создает для себя "живой щит" из гражданского населения.

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