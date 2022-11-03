Никакого мяса или круп: люди едят только овощи
Россияне завезли из Татарстана в Лисичанск морковь, лук и свеклу. Это все многообразие, которое есть у местных жителей.
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О никаком сбалансированном или просто нормальном питании речи нет. Люди должны выживать только на овощах. Кстати, для семей с детьми даже есть привилегии – они могут брать яблоки.
Вместе с полиэтиленовой пленкой из Татарстана привезли морковь, лук и свеклу. У кого есть дети – дают яблоки. Круп или мяса у россиян нет,
– рассказали в Луганской ОВА.
Какова ситуация в Луганской области
В Миловом и Новопскове враг усилил фильтрационные меры. После выборочных обысков в населенных пунктах исчезли люди. Родственники не могут узнать, что с задержанными, а возвращают оккупанты только через месяц – два.
2 ноября русские войска пытались наступать у Макеевки, Невского и Белогоровки. Однако их наглым планам помешали украинские военные.
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Через сутки враг обстрелял:
- Невское,
- Грековка,
- Надежда,
- Площадку,
- Суходолу.
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