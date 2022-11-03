Ніякого м'яса чи круп: люди їдять лише овочі

Росіяни завезли з Татарстану у Лисичанськ моркву, цибулю та буряки. Це все різноманіття, яке є у місцевих мешканців.

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Про ніяке збалансоване чи просто нормальне харчування мови нема. Люди мусять виживати тільки на овочах. До речі, для сімей з дітьми навіть є "привілеї" – вони можуть брати яблука.

Разом із поліетиленовою плівкою із Татарстану привезли моркву, цибулю та буряки. В кого є діти – дають яблука. Круп чи м’яса в росіян немає,

– розповіли у Луганській ОВА.

Яка ситуація у Луганській області

У Міловому та Новопскові ворог посилив фільтраційні заходи. Після вибіркових обшуків у населених пунктах почали зникати люди. Родичі не можуть дізнатися, що з затриманими, а повертають окупанти людей лише через місяць – два.

2 листопада російські війська намагалися наступати біля Макіївки, Невського і Білогорівки. Однак їхнім нахабним планам завадили українські військові.

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За добу ворог обстріляв:

Невське,

Греківку,

Надію,

Площанку,

Суходолу.

Зверніть увагу! У Сватовому росіяни почали розміщувати свої підрозділи у школах та на підприємствах. При цьому вони змушують батьків відправляти дітей на роботу, а працівників – виходити на зміну. Таким способом ворог створює для себе "живий щит" з цивільного населення.

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