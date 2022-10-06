Жителька Лисичанська про оперативну роботу комунальників

Нерідко їм завдячують тому, що вдалося прожити певні періоди. Так, Валентина Ходус у межах проєкту СВОЇ 24 каналу заявила, що не знає, як би вижила без комунальників.

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Зі слів Валентини, вона жодного разу не ховалася у підвалі, оскільки дуже вірила в ЗСУ. У неї не було часу сумувати та думати про погане – вона займалася активною волонтерською діяльністю.

Вони підтримували військових – г отували їжу, передавали її, прали одяг тощо.

Втім, на початку війни вона саме потребувала допомоги. І, зокрема, завдячує комунальним службам, які дуже оперативно реагували на ситуацію.

До того моменту, поки я була в Лисичанську, у місті дуже добре працювали комунальні служби. Якщо щось десь внаслідок обстрілу перебивали, то комунальники за кілька годин все лагодили. У лютому – березні дуже низька температура повітря була, морози. Я не знаю, як би ми вижили, якби не така оперативна реакція. Але в нас було і світло тоді, і газ, і вода,

– наголошує вона.

Валентина з Лисичанська виїхала 7 квітня, а на Франківщину приїхала днів через 10. Відтоді мешкає там.