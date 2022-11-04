Про це 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, є території, які були окуповані росіянами без активної фази бойових дій.

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Йдеться переважно про сільську місцевість. У таких місцях люди зможуть перезимувати, адже їх врятує пічне опалення.

Якщо ж говорити про ту частину Луганщини, яка 4,5 місяці тримала всю навалу окупаційних військ, то там ситуація жахлива. Там немає нормального водопостачання, газопостачання, електрики,

– наголосив глава Луганської ОВА.

Як люди готуються до зими на Луганщині

За його словами, у містах велика кількість багатоповерхівок зазнала руйнувань: деякі повністю знищені, деякі – частково. Туди немає можливості провести ані газ, ані електрику.

Гайдай зазначив, що підготувати до зими великі міста взагалі не вдасться.

Тому деякі люди просто їдуть вглиб Луганської області й навіть самовільно займають порожні будинки, навіть якщо вони в не дуже задовільному стані. Але це все одно краще, ніж взагалі бути у квартирі без світла, води та газу,

– сказав глава Луганської ОВА.

Найкращий варіант – евакуація

Він додав, що найкращий варіант для жителів Луганщини – евакуюватися в інші регіони.

Зараз ми забираємо менше людей, не так, як протягом 5 місяців поспіль. Це пов'язано з тим, що у деяких селах залишилось дуже мало людей,

– зазначив Гайдай.

Глава Луганської ОВА розповів, що кілька днів тому побував у селі Стельмахівка, яке було деокуповане на початку жовтня. Звідти вдалося евакуювати останніх 7 жителів.

Куди можуть вирушити люди, які евакуюються з Луганської області

Як зазначив Гайдай, людей, яких евакуюють з деокупованих територій, спершу привозять до Харкова. Далі якщо є якісь родичі чи друзі, які готові прийняти евакуйованих, влада допомагає дістатися до місця призначення.

За допомогою "Укрзалізниці" ми постійно відправляємо людей туди, куди вони бажають. Якщо немає можливості зупинитися у когось, тоді вже відправляємо їх у ті області, які готові приймати наших евакуйованих людей,

– розповів глава Луганської ОВА.

За його словами, на жителів Луганщини чекають у низці областей, зокрема це:

Хмельниччина,

Закарпаття,

Івано-Франківська область,

Житомирська область.

Гайдай додав, що загалом жодна з областей України не відмовляє людям, яким довелося евакуюватися через війну.

Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині: дивіться відео

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